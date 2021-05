VIDEO | Doamne, ce nebunie! Mexicanii au luat-o razna si au marcat doua super goluri! Dramatism total si fotbal spectacol

Reusitele de senzatie pot veni si din campionate mai putin cunoscut, cum ar fi cel mexican.

Duminica noapte s-au intalnit doua dintre cele mai bune si cunoscute echipa ale fotbalului mexican, Club America si Pachuca, iar oaspetii s-au calificat in semifinalele "Clausura", datorita golurilor marcate in deplasare. Mai exact, in tur, Pachuca a invins cu 3-1, iar, la retur, a pierdut cu 4-2, fiind insa foarte aproape de a primi golul 5 care i-ar fi adus eliminarea.

Ambele echipe se pot lauda cu fotbalisti cunoscuti care au trecut prin europa, la oaspeti jucand Gustavo Cabral (ex Celta Vigo), Felipe Pardo (ex Olympiakos) sau Oscar Ustari (ex Getafe), in timp ce la gazde, unde antrenor este Santiago Solari, fost tehnician al lui Real Madrid, ii regasim pe Guillermo Ochoa (ex Ajaccio, Malaga), Leo Suarez (ex Espanyol) sau Roger Martinez( ex Villareal).

Ultimii doi au fost si protagonisti, reusind goluri absolut senzationale care au dus dramatismul la cote maxime. In minutul 53, Roger Martinez a prins un sut fantastic de la 25 de metri lateral stanga, iar mingea a lovit bara si a intrat in poarta, in acel moment totul fiind de partea celor de la Club America.

Zeii fotbalului nu i-au intors spatele echipei gazda, iar Leo Suarez a marcat si el un eurogol, in minutul 73, cand a executat o lovitura libera din lateral, iar balonul sutat de acesta s-a dus nestingherit in vinclul portii.