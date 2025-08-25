FOTO EXCLUSIV Puștii prezentați de Sport.ro sunt campionii Bucureștiului! Cum s-au descurcat Luca Mureșanu și Dominic Drăgan

Puștii prezentați de Sport.ro sunt campionii Bucureștiului! Cum s-au descurcat Luca Mureșanu și Dominic Drăgan Fotbal intern
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Puștii prezentați în exclusivitate de Sport.ro au câștigat un trofeu important.

TAGS:
luca muresanucs inter galaxystiinta bucuresticupa bucurestiuluiDominic Drăgan
Din articol

Finala Cupei Bucureștiului, ediția 2025, a adus din nou față în față echipele Știința București și CS Inter Galaxy, pentru a treia oară consecutiv. Și tot pentru a treia oară, Știința a ridicat trofeul deasupra capului, după o victorie clară, scor 3-0.

Puștii prezentați de Sport.ro sunt campionii Bucureștiului!

Eroul finalei a fost Luca Mureșanu, puștiul de doar 9 ani născut pe 29 mai 2016, prezentat în exclusivitate de jurnalistul Sport.ro Vali Andronescu în urmă cu câteva luni. 

Mijlocașul ofensiv a deschis scorul cu o execuție superbă de la distanță, a dublat avantajul în repriza secundă și a pasat decisiv la ultima reușită a echipei. Luca a fost titular și integralist.

Alături de el a fost și Dominic Drăgan, un alt puști prezentat de Sport.ro, care a intrat pe final și a adus un plus de energie. Micuțul fotbalist s-a luptat pentru fiecare minge și a fost lăudat de antrenorul său pentru curaj și determinare.

  • Mg 2550
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Captură Sport.ro / Ionuț Stoica

Concluziile celor doi antrenori

La finalul partidei, Marian Crăciunescu, antrenorul Științei, și-a felicitat elevii. De cealaltă parte, Alex Gruia, antrenorul lui Inter Galaxy, a recunoscut superioritatea adversarilor și este gata de noul sezon al campionatului AMFB.

„A fost un meci destul de disputat. Ne bucurăm foarte mult că, după un turneu la Brașov, am reușit să trecem peste oboseală și să câștigăm. Sunt foarte mândru de copiii pe care îi am. Luca a fost senzațional. A alergat pe tot terenul, a dat și golul zilei, iar Dominic, chiar dacă este un copil mai mic în acest moment, s-a luptat pentru fiecare minge ca nimeni altul. A fost un leu astăzi! Adversarii ne-au pus reale probleme, au început meciul mult mai bine decât noi. Au avut câteva ocazii să facă 1-0, dar, când am reușit să deschidem scorul, jocul a decurs în favoarea noastră”, a declarat Marian Crăciunescu pentru Sport.ro.

„Am început jocul mult mai bine decât adversarii noștri, am fi putut face 1-0 în primele 15 minute, când am stat în majoritatea timpului în jumătatea adversarului. Din păcate, o greșeală pe finalul primei reprize ne-a costat și adversarii au intrat cu 1-0 la pauză. În a doua repriză, la fel, două greșeli și, din păcate, meciul s-a terminat 3-0. Avem o săptămână de pauză, după care, în weekend-ul 5-6 septembrie, începem campionatul AMFB, unde așteptăm la înscrieri copii născuți între 2014 și 2020. Avem mai multe baze în București unde se pot alătura echipei noastre”, a spus și Alex Gruia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
Un bărbat s-a prezentat &icirc;ngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț &icirc;n Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
ARTICOLE PE SUBIECT
Tibor Selymeș a revenit: postul pe care l-a primit fostul component al Generației de Aur
Tibor Selymeș a revenit: postul pe care l-a primit fostul component al Generației de Aur
Face bani respir&acirc;nd: averea Emmei Răducanu a atins o bornă imensă, &icirc;n timpul US Open 2025
Face bani respirând: averea Emmei Răducanu a atins o bornă imensă, în timpul US Open 2025
PORTRET | Patrick Roberts, viața ca un rollercoaster. Manchester City a plătit 12 milioane &euro; pentru el, Messi l-a lăudat, dar apoi a ajuns &icirc;n Liga 3
PORTRET | Patrick Roberts, viața ca un rollercoaster. Manchester City a plătit 12 milioane € pentru el, Messi l-a lăudat, dar apoi a ajuns în Liga 3
ULTIMELE STIRI
Cristi Borcea știe cine va fi noua campioană din Superligă: &rdquo;Asta e părerea mea&rdquo;
Cristi Borcea știe cine va fi noua campioană din Superligă: ”Asta e părerea mea”
FC Hermannstadt - Farul Constanța, de la 19:00, &icirc;n Superliga. Care e strategia lui Marius Măldărășanu
FC Hermannstadt - Farul Constanța, de la 19:00, în Superliga. Care e strategia lui Marius Măldărășanu
Toți ochii pe Chivu: Inter &ndash; Torino, de la ora 21.45, marchează debutul său, &icirc;n Serie A, pe banca milanezilor
Toți ochii pe Chivu: Inter – Torino, de la ora 21.45, marchează debutul său, în Serie A, pe banca milanezilor
Newcastle - Liverpool, de la 22:00, LIVE pe VOYO, &icirc;n etapa a doua din Premier League
Newcastle - Liverpool, de la 22:00, LIVE pe VOYO, în etapa a doua din Premier League
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

„Cutremur“ la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

FCSB &ndash; FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, &icirc;ntr-o situație catastrofală &icirc;n clasament

FCSB – FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, într-o situație catastrofală în clasament

Veste proastă pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: &rdquo;N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!&rdquo;

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: ”N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!”

Gigi Becali a luat &bdquo;palma&ldquo; care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

Gigi Becali a luat „palma“ care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

CITESTE SI
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: &rdquo;Avem de reglat c&acirc;teva lucruri&rdquo;

stirileprotv PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că &icirc;i oprește trenurile. Reacția companiei:&bdquo;Impedimentele au fost depășite&rdquo;

stirileprotv CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!