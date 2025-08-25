Finala Cupei Bucureștiului, ediția 2025, a adus din nou față în față echipele Știința București și CS Inter Galaxy, pentru a treia oară consecutiv. Și tot pentru a treia oară, Știința a ridicat trofeul deasupra capului, după o victorie clară, scor 3-0.



Puștii prezentați de Sport.ro sunt campionii Bucureștiului!



Eroul finalei a fost Luca Mureșanu, puștiul de doar 9 ani născut pe 29 mai 2016, prezentat în exclusivitate de jurnalistul Sport.ro Vali Andronescu în urmă cu câteva luni.



Mijlocașul ofensiv a deschis scorul cu o execuție superbă de la distanță, a dublat avantajul în repriza secundă și a pasat decisiv la ultima reușită a echipei. Luca a fost titular și integralist.



Alături de el a fost și Dominic Drăgan, un alt puști prezentat de Sport.ro, care a intrat pe final și a adus un plus de energie. Micuțul fotbalist s-a luptat pentru fiecare minge și a fost lăudat de antrenorul său pentru curaj și determinare.

