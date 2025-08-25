Finala Cupei Bucureștiului, ediția 2025, a adus din nou față în față echipele Știința București și CS Inter Galaxy, pentru a treia oară consecutiv. Și tot pentru a treia oară, Știința a ridicat trofeul deasupra capului, după o victorie clară, scor 3-0.
Puștii prezentați de Sport.ro sunt campionii Bucureștiului!
Eroul finalei a fost Luca Mureșanu, puștiul de doar 9 ani născut pe 29 mai 2016, prezentat în exclusivitate de jurnalistul Sport.ro Vali Andronescu în urmă cu câteva luni.
Mijlocașul ofensiv a deschis scorul cu o execuție superbă de la distanță, a dublat avantajul în repriza secundă și a pasat decisiv la ultima reușită a echipei. Luca a fost titular și integralist.
Alături de el a fost și Dominic Drăgan, un alt puști prezentat de Sport.ro, care a intrat pe final și a adus un plus de energie. Micuțul fotbalist s-a luptat pentru fiecare minge și a fost lăudat de antrenorul său pentru curaj și determinare.
Foto: Captură Sport.ro / Ionuț Stoica
Concluziile celor doi antrenori
La finalul partidei, Marian Crăciunescu, antrenorul Științei, și-a felicitat elevii. De cealaltă parte, Alex Gruia, antrenorul lui Inter Galaxy, a recunoscut superioritatea adversarilor și este gata de noul sezon al campionatului AMFB.
„A fost un meci destul de disputat. Ne bucurăm foarte mult că, după un turneu la Brașov, am reușit să trecem peste oboseală și să câștigăm. Sunt foarte mândru de copiii pe care îi am. Luca a fost senzațional. A alergat pe tot terenul, a dat și golul zilei, iar Dominic, chiar dacă este un copil mai mic în acest moment, s-a luptat pentru fiecare minge ca nimeni altul. A fost un leu astăzi! Adversarii ne-au pus reale probleme, au început meciul mult mai bine decât noi. Au avut câteva ocazii să facă 1-0, dar, când am reușit să deschidem scorul, jocul a decurs în favoarea noastră”, a declarat Marian Crăciunescu pentru Sport.ro.
„Am început jocul mult mai bine decât adversarii noștri, am fi putut face 1-0 în primele 15 minute, când am stat în majoritatea timpului în jumătatea adversarului. Din păcate, o greșeală pe finalul primei reprize ne-a costat și adversarii au intrat cu 1-0 la pauză. În a doua repriză, la fel, două greșeli și, din păcate, meciul s-a terminat 3-0. Avem o săptămână de pauză, după care, în weekend-ul 5-6 septembrie, începem campionatul AMFB, unde așteptăm la înscrieri copii născuți între 2014 și 2020. Avem mai multe baze în București unde se pot alătura echipei noastre”, a spus și Alex Gruia.