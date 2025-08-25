Fotbalul englez a propus foarte mulți jucători de perspectivă de-a lungul timpului, dar unele nume s-au pierdut pe traseu. Acesta părea să fie și cazul lui Patrick Roberts (28 de ani). La 17 ani era văzut drept un mare talent, iar Manchester City îl transfera pentru 12 milioane de euro.

Patrick Roberts, un pariu ratat pentru Manchester City



Crescut de Fulham, Patrick Roberts a considerat că mutarea la Manchester City este cea mai bună șansă a carierei. Nu s-a dovedit așa, întrucât mijlocașul nu s-a acomodat pe Etihad. A fost împrumutat după câteva luni la Celtic, iar apoi a mai jucat și pentru Girona, Norwich, Middlesbrough, Derby County și Troyes.



Nu și-a găsit locul nicăieri, astfel că în ianuarie 2022 a fost pus pe liber definitiv de Manchester City. Contractul valabil pe cinci ani ajunsese la final, iar clubul nu a dorit să-i mai ofere vreo șansă. Sunderland a profitat de această conjunctură.



În 2022, Sunderland evolua în al treilea eșalon valoric al Angliei, League One. Cu toate acestea, Patrick Roberts nu a putut refuza un club uriaș precum Sunderland. Și așa s-a născut o colaborare de succes, care acum l-a readus pe Roberts în lumina reflectoarelor.



"Când am semnat cu Sunderland, mi-am propus să ajut echipa să promoveze înapoi în Premier League. Acesta a fost singurul meu obiectiv în ultimii ani. Să ieșim din Liga 3 a fost foarte dificil, dar nu regret nimic. A fost o aventură pe cinste să ajungem până aici", a spus Patrick Roberts, într-un interviu acordat după promovarea în Premier League.

A obținut două promovări alături de Sunderland



În ultimele trei sezoane, Patrick Roberts a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Sunderland. A ajuns la 146 de meciuri oficiale în toate competițiile, 9 goluri marcate și 18 pase decisive livrate. Reușitele sale au venit în momente critice pentru echipă.

Cu Patrick Roberts titular în majoritatea partidelor, Sunderland a reușit să obțină două promovări în decurs de trei ani. Opt ani au așteptat fanii lui Sunderland ca echipa lor să revină pe prima scenă a fotbalului englez.



"Acum simt că sunt în cel mai bun moment al carierei. Atât fizic, cât și psihic. Dacă aș fi avut un glob de cristal în adolescență, poate aș fi făcut lucrurile altfel. Dar când ești un puști și Manchester City îți face o ofertă, trebuie să accepți.



De când mă aflu la Sunderland am devenit și tată, cred că a contat și acest aspect în cariera mea. Mereu mă gândesc la el, vreau doar să ajung acasă să fiu cu el. Încă nu poate să vină pe stadion, e prea mic (n.r sub 2 ani). Dar la fiecare meci poartă echipamentul lui Sunderland.



O să fie un sezon interesant și pentru părinții mei. Mama ține cu Everton, iar tata e fan Liverpool. Abia aștept să îi văd în tribună", a povestit Patrick Roberts.



Un fost antrenor de la Sunderland, Tony Mowbray, a vorbit pe larg despre calitățile mijlocașului: "Poate dansa foarte ușor cu mingea. Nici nu îți vine să îl atingi. E foarte isteț. Dacă vede un spațiu mic, imediat îți va strecura mingea printre picioare", a declarat Tony Mowbray.



Lionel Messi l-a considerat un mare talent



Patrick Roberts a fost mereu apreciat de analiști pentru tehnica sa impecabilă. Și Lionel Messi l-a remarcat pe acesta, în 2016.



Messi a fost provocat atunci să numească zece jucători de perspectivă care vor domina fotbalul în viitor. Pe listă s-a regăsit și Patrick Roberts. Așa a ajuns mijlocașul să fie poreclit "Kingston Messi". El s-a născut în Kingston-upon-Thames.



Antrenorul care i-a oferit șansa debutului în Premier League a fost Felix Magath. Roberts avea doar 17 ani la acel moment, dar Magath l-a descris drept "un jucător excelent".



Pare că Patrick Roberts e hotărât acum să îndeplinească toate pronosticurile făcute în urmă cu mulți ani în privința sa.

VIDEO Sunderland și-a început sezonul cu o victorie categorică

