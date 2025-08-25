US Open 2021 i-a adus Emmei Răducanu (22 de ani, 36 WTA) o victorie neașteptată, care a pus, ulterior, mare presiune asupra umerii jucătoarei britanice cu tată român.

La patru ani distanță, Emma Răducanu s-a descotorosit de greutățile aduse inclusiv de accidentări și a reușit să revină cu succes pe hardul de la New York.

Emma Răducanu, drum liber spre turul trei la US Open 2025

În turul inaugural al US Open 2025, Emma Răducanu a cedat doar trei game-uri, în duelul cu japoneza Ena Shibahara (128 WTA), scor 6-1, 6-2.

Absentă în ediția 2023 a Openului American, Emma Răducanu a pierdut în primul tur al US Open 2022, respectiv US Open 2024, în fața adversarelor Alize Cornet și Sofia Kenin.

În turul secund la Flushing Meadows, Emma Răducanu va fi din nou favorită. Oponentă îi va fi ocupanta locului 149 în ierarhia mondială, Janice Tjen din Indonezia.

