Marcu Czentye
Emma Răducanu a câștigat o sumă uriașă în mai puțin de două ore de joc la US Open 2025.

US Open 2021 i-a adus Emmei Răducanu (22 de ani, 36 WTA) o victorie neașteptată, care a pus, ulterior, mare presiune asupra umerii jucătoarei britanice cu tată român.

La patru ani distanță, Emma Răducanu s-a descotorosit de greutățile aduse inclusiv de accidentări și a reușit să revină cu succes pe hardul de la New York.

Emma Răducanu, drum liber spre turul trei la US Open 2025

În turul inaugural al US Open 2025, Emma Răducanu a cedat doar trei game-uri, în duelul cu japoneza Ena Shibahara (128 WTA), scor 6-1, 6-2.

Absentă în ediția 2023 a Openului American, Emma Răducanu a pierdut în primul tur al US Open 2022, respectiv US Open 2024, în fața adversarelor Alize Cornet și Sofia Kenin.

În turul secund la Flushing Meadows, Emma Răducanu va fi din nou favorită. Oponentă îi va fi ocupanta locului 149 în ierarhia mondială, Janice Tjen din Indonezia.

Averea Emmei Răducanu a depășit pragul de 15,5 milioane de euro

În 2024, The Sun scrie că firma Emmei Răducanu, Harbour 6, a înregistrat un profit total de 5,77 milioane de euro.

Emma Răducanu ar urma să plătească și taxe mari, în valoare de 1,7 milioane euro, dar progresul rămâne uriaș, având în vedere că, în urmă cu cinci ani, când Emma Răducanu și-a deschis această companie, avea doar 50 de euro în conturi.

Emma Răducanu este imaginea unor branduri ca Porsche, Nike, Dior, Evian, Vodafone sau British Airways.

Câștiguri de minimum $164,000 pentru Emma Răducanu la US Open 2025

Doar pentru participarea în noua probă de dublu mixt de la US Open, alături de Carlos Alcaraz, Emma Răducanu a încasat $10,000.

Pentru accederea în turul secund al competiției individuale feminine, Emma Răducanu și-a asigurat un cec în valoare de $154,000.

