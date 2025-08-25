Generația de Aur a produs niște rezultate istorice pentru fotbalul românesc și a scos lumea pe stradă, oferindu-ne niște seri care acum, la peste trei decenii distanță, rămân în cutia amintirilor de neuitat!

Din păcate, nu toți cei care au strălucit pe teren, în America și nu numai, au reușit să fie la înălțime și în afara gazonului. În ceea ce privește comportamentul din viața de zi cu zi, unii dintre ei au dezamăgit crunt.

Pe de altă parte, Generația de Aur are și niște componenți care mereu au dat dovadă de un bun simț ieșit din comun. În capul listei, la acest capitol, e Costel Gâlcă, actualul antrenor al Rapidului. Lângă el îl putem pune și pe Tibor Selymeș. Un fundaș de mare valoare, cum astăzi nu mai există în fotbalul românesc, Selymeș n-a fost niciodată un personaj zgomotos și nici n-a căutat să fie în prim-plan cu orice preț.

Tibor Selymeș, numit director tehnic la Academia Poli Iași

După retragerea sa din activitate, Selymeș a devenit antrenor, însă rezultatele sale din această postură n-au fost pe măsura celor pe care le-a obținut, ca fotbalist.

Acum, Selymeș a pornit pe un nou drum. Pentru că tocmai a fost numit director tehnic, în cadrul Academiei clubului Poli Iași.

„Cu bucurie vă anunțăm că avem director Tehnic la Academie. Decizia marchează începutul unei transformări menite să ducă Academia la nivelul de Centru de Excelență regional și național, deschis copiilor, comunității și viitorului fotbalului românesc“, a anunțat formația din Copou.

Și Tibor Selymeș a oferit o prima reacție pentru clubul ieșean.

„Am avut șansa să joc fotbal la cel mai înalt nivel, să fiu parte din Generația de Aur și să învăț din cele mai bune școli europene. Acum, misiunea mea este să ofer copiilor din Iași oportunitățile pe care eu le-am avut și să construim împreună un model de academie care să inspire întreaga Românie. Poli Iași trebuie să devină o casă a performanței, a disciplinei și a visurilor împlinite prin fotbal“, a transmis fostul internațional cu 46 de selecții în prima reprezentativă.

