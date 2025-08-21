INTERVIU Ce mai face și cu ce se ocupă în prezent Sebastian Ghinga, mijlocașul care rupea plasele la Sportul Studențesc

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ajuns la 38 de ani, Sebastian Ghinga încă nu s-a despărțit de gazon.

TAGS:
Sebastian GhingaSportul Studentesccs inter galaxy
Din articol

Fostul mijlocaș al Sportului Studențesc, FC Botoșani, Sepsi și Petrolul joacă acum la Agricola Borcea, în Liga 3, unde poartă banderola de căpitan.

Cariera lui Ghinga e presărată cu episoade memorabile și cu multă muncă. Băcăuanul a strâns 88 de meciuri în Liga 1, cele mai multe pentru Sportul Studențesc, unde a bifat 63 de partide și 8 goluri.

A promovat în prima ligă cu Petrolul și Sepsi, iar la Botoșani a rămas în amintirea fanilor pentru determinarea sa.

A trecut și prin clipe grele: în 2018, la un meci pentru Petrolul cu Mioveni, a suferit o ruptură testiculară după un duel pe teren.

A continuat să joace până la final, apoi a fost operat de urgență. După doar trei săptămâni, a revenit pe gazon, cu protecție specială.

Interviu cu Sebastian Ghinga, mijlocașul ce rupea plasele la Sportul Studențesc

Astăzi, Ghinga trăiește fotbalul din două ipostaze. Pe de-o parte, joacă pentru Borcea, echipă cu care a prins play-off-ul Cupei României și visează să repete performanța de anul trecut, când au ajuns în grupe.

Pe de altă parte, formează viitoarea generație la Academia CS Inter Galaxy din București, unde antrenează grupa U17. A obținut licența C de la Școala FRF și plănuiește să treacă la nivelul următor.

Ce mai face Sebastian Ghinga astăzi?

Astăzi mă simt foarte bine. Încă sunt activ, joc în Liga 3 la FC Agricola Borcea. Ne bucurăm de calificarea în play-off-ul Cupei României.

Ca activitate de antrenor, lucrez în cadrul unei școli de fotbal, mai exact la Inter Galaxy, unde antrenez grupa de 2009. Încerc să-i formez cât mai bine, iar asta e tot ce fac pe plan profesional momentan.

Ați avut astăzi un antrenament individual. Cum a mers?

Într-adevăr, lucrez individual cu câțiva copii. Sunt copii buni, care vin cu plăcere și cu drag. Mă bucur că pot să-i ajut cu tot ce știu.

Are fotbalul românesc un viitor?

E greu, dar are. Atâta timp cât copiii vin cu drag și cu plăcere, fotbalul românesc poate avea un viitor.

Care e cea mai mare diferență dintre generația dumneavoastră și generația actuală?

Cred că, în primul rând, e vorba de mentalitate. Noi făceam totul cu pasiune, din dragoste. Copiii de astăzi sunt mai greu de scos din casă. Gadgeturile îi țin ocupați, în timp ce noi aveam alte activități, complet diferite față de cele de acum.

  • Mg 2191
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum merg lucrurile la Borcea?

Din ce în ce mai bine. Anul acesta avem un grup nou. Am format o echipă cu un antrenor care a mai fost la noi și a revenit, Marius, împreună cu un preparator fizic profesionist, Cristi. Lucrurile merg tot mai bine. Încercăm să consolidăm un lot. Au venit mulți băieți cu experiență, dar și tineri care vor să exceleze.

Cine a fost cel mai greu adversar de la FCSB?

De la FCSB? Ca atacant, Popică (n.r. Daniel Popa). Ei, ca echipă, erau și sunt o forță. Era clar că nu putem concura cu ei. Deși scorul părea cât de cât echilibrat, 2-1 a fost un rezultat pe care noi l-am considerat destul de favorabil.

Ce obiective de viitor ai?

Mi-ar plăcea mult să repetăm performanța de anul trecut, când am ajuns în grupe cu Borcea. Adversarul din acest an, FC Argeș, e o echipă de tradiție, puternică, cu un antrenor foarte bun, nea Andone, și un președinte pe măsură, deci nu prea e loc de comentarii.

Am obținut licența C de antrenor, aș fi vrut să mă înscriu pentru licența B, dar nu am putut, deoarece trebuie să treacă 6 luni de la obținerea licenței C.

Care a fost cea mai mare provocare ca tehnician?

Ca tehnician, e greu să spun că sunt deplin tehnician, pentru că sunt la început. Am pornit cu pași mărunți, de la copii. Pentru mine, provocarea a fost să-i motivez, să le readuc plăcerea de a veni la fotbal. Când am preluat echipa, copiii erau oarecum săturați, nu mai aveau acea pasiune pentru fotbal. Cred că am reușit să le readuc această plăcere.

  • Mg 2190
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”
Lavrov: &bdquo;Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Drăgușin, informație de ultima oră: englezii anunță de c&acirc;nd &icirc;și reia antrenamentele normale
Drăgușin, informație de ultima oră: englezii anunță de când își reia antrenamentele normale
M&acirc;ndria Rom&acirc;niei: Daria Silișteanu e vicecampioană mondială!
Mândria României: Daria Silișteanu e vicecampioană mondială!
Magnifica Sorana: C&icirc;rstea e &icirc;n sferturi, la Cleveland, la un pas de Top 100 și cu un cec mare, &icirc;n buzunar
Magnifica Sorana: Cîrstea e în sferturi, la Cleveland, la un pas de Top 100 și cu un cec mare, în buzunar
ULTIMELE STIRI
Testul suprem pentru Louis Munteanu, &icirc;nainte de transferul de 12 milioane de euro
Testul suprem pentru Louis Munteanu, înainte de transferul de 12 milioane de euro
Au trecut mai mult de opt ani de la ultima victorie a lui Sunderland &icirc;n Premier League!
Au trecut mai mult de opt ani de la ultima victorie a lui Sunderland în Premier League!
Aberdeen &ndash; FCSB deschide &bdquo;robinetul cu bani&ldquo;: suma pusă &icirc;n joc, imensă!
Aberdeen – FCSB deschide „robinetul cu bani“: suma pusă în joc, imensă!
Seara extremelor &icirc;n play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0
Seara extremelor în play-off-ul UCL! Autogol, cartonașe roșii și un scor de 5-0
A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB
A venit explicația: cum a ajuns Thiam la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: &bdquo;A pierdut tot!&ldquo;

Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu: „A pierdut tot!“

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. &bdquo;Mi-au luat-o&ldquo;

Rădoi, oprit pe aeroport: obiectul care i-a fost confiscat. „Mi-au luat-o“

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Refuzat de Craiova, acum e dorit de Chivu la Inter! Transfer de 30 milioane de euro

Instanța i-a dat dreptate lui Gigi Becali: un contract fantomă a anulat cererea de insolvență a FCSB

Instanța i-a dat dreptate lui Gigi Becali: un "contract fantomă" a anulat cererea de insolvență a FCSB

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat &icirc;n stop cardio-respirato

stirileprotv Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirato

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!