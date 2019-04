Craiova, fara bombardier in lupta pentru titlu! CFR scapa si ea de Koljic! Cand revine pe terenul golgheterul oltenilor

Craiova va juca pe teren propriu impotriva celor de la CFR Cluj, dar oltenilor le lipseste unul dintre cei mai importanti jucatori.

Elvir Koljic s-a accidentat in urma cu o saptamana, inaintea derby-ului cu FCSB, si nu a fost in lot pentru meciul contra vicecampioanei. Fotbalistul va rata si duelul cu liderul CFR Cluj.

Presedintele din Banie a dat de inteles ca Devis Mangia nu se va putea baza pe Koljic nici pentru meciul urmator. Partida cu CFR Cluj se va juca duminica, 7 aprilie, de la ora 20:30.

"Are doar o saptamana de cand i s-a intamplat accidentarea, intinderea, asa ca nici nu te gandesti sa te bazezi pe el inca vreo 10 zile, poate chiar doua saptamani", a spus Sorin Cartu, potrivit Telekomsport.

In ceea ce priveste infrangerea cu FCSB, scor 3-2 pe Arena Nationala, Sorin Cartu s-a declarat nemultumit si a dezvaluit ca staff-ul va lua masuri.

"Este deranjant, chiar si Mangia a spus. E al doilea meci cand vii in Bucuresti, dai doua goluri, primesti trei. Nu cade nimanui bine. in momentul in care adversarul are balonul, toata lumea e in aparare. Probabil ca se vor lua masuri din punct de vedere al organizarii, astea sunt la latitudinea antrenorului" , a mai spus Cartu.