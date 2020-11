Razvan Burleanu, alaturi de numele mari ale fotbalului mondial! Presedintele FRF candideaza pentru un loc in Consiliul FIFA

Razvan Burleanu a luat o decizie fara precedent in Romania.

Presedintele FRF va candida in 2021 pentru un mandat in Consiliul FIFA. Aceasta decizie este o premiera pentru Romania. Singura conditie pe care trebuie sa o mai indeplineasca Burleanu este aceea de a avea sustinerea FRF.

Pentru a o obtine, luni este programata o intalnire a membrilor Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, in cadrul careia i se va valida candidatura.

Razvan Burleanu este cunoscut pe plan international, fiind din 2017 coordonatorul grupului de lucru UEFA - Uniunea Europeana, iar din 2019 ocupand un post si in grupul de lucru dedicat strategiei comerciale pentru competitiile echipelor nationale. In plus, presedintele FRF este, din 2019, si presedinte in Comisia Media UEFA.

Alegerile FIFA sunt programate la inceputul lunii martie 2021, iar in cazul in care va castiga, Burleanu va primi un post si in Comitetul Executiv UEFA, unde Romania l-a mai avut ca reprezentant in trecut pe Mircea Sandu.

Consiliul FIFA, condus de presedintele forului international, Gianni Infantino, este format din 36 de membri.