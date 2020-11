Inca o echipa afectata de Covid-19 inaintea meciurilor din 16-imile Cupei Romaniei! Anuntul oficial al clubului 

Din articol Covid-19 si la Gloria Buzau

Incep meciurile din 16-imile Cupei Romaniei.

Mai multe echipe angrenate in aceasta faza a competitiei se confrunta cu probleme din cauza noului coronavirus.

Cei de la FC Hermannstadt au anuntat ca, la ultima testare, 8 persoane au fost depistate pozitiv, fiind vorba despre 5 jucatori si 3 membri ai staff-ului.

Oficialii sibienilor au anuntat ca toti cei infectati au fost plasati sub izolare, sub tratament, cu totii respectand recomandarile DSP, motiv pentru care meciul cu Chindia Targoviste nu este in pericol.

Covid-19 si la Gloria Buzau



Si adversara celor de la FCSB, Gloria Buzau, are 3 cazuri de Covid-19 in randul jucatorilor.