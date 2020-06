Premiera in semifinalele Cupei Romaniei! Sepsi - Poli Iasi, LIVE de la ora 20! Echipa lui Leo Grozavu viseaza la prima finala 

Primul meci din semifinalele Cupei Romaniei se joaca in aceasta seara, de la ora 20.

Sepsi Sf. Gheorghe primeste vizita celor de la Poli Iasi, in mansa tur a penultimului act din Cupa. Cele doua echipe sunt in premiera calificate in semifinale.

Covasnenii au reusit aceasta calificare istorica dupa ce, in sezonul trecut, au ajuns pana in sferturile de finala ale competitiei. Anul acesta, in Cupa Romaniei, baietii lui Leo Grozavu au trecut de Ripensia, Astra si Petrolul, iar meciul cu Poli Iasi vine dupa victoria obtinuta in playout, pe terenul lui Dinamo, cu scorul de 2-1.

De cealalta parte, Poli Iasi are 3 infrangeri consecutive in Liga 1 de la reluarea fotbalului si este pe ultimul loc in playout. Echipa lui Mircea Rednic are si dezavantajul de a juca in aceasta seara in deplasare, situatie in care iesenii nu au mai obtinut victoria de 19 meciuri.

In schimb, Poli Iasi a avut adversari mai puternici in Cupa Romaniei si a reusit partide spectaculoase, eliminandu-le pe Rapid, Metalul Buzau si Universitatea Craiova.

Poli Iasi nu a reusit niciodata sa castige in fata lui Sepsi. Covasnenii s-au impus in 4 partide, iar alte 3 meciuri s-au incheiat la egalitate, partida din aceasta seara urmand a fi cea de-a opta confruntare dintre cele doua echipe.