Scenariul care o poate trimite pe Botosani in Europa! Razvan Burleanu a anuntat ce se intampla daca nu se finalizeaza Cupa Romaniei

Razvan Burleanu a oferit ultimele detalii in cazul in care Cupa Romaniei nu se poate incheia.

In cazul in care Cupa Romaniei nu se va incheia, UEFA a instiintat Federatia ca trebuie sa ocupe locul de Europa League cu urmatoarea clasata din playoff. Primele trei clasate vor participa in Champions League si Europa League si ar urma ca echipa de pe locul 4 sa le urmeze.

In acest moment, pe 4 este Astra Giurgiu, care nu are licenta pentru Europa din cauza infrastructurii si a situatiei financiare. Astfel, FC Botosani, aflata la doar un punct in spate, ar putea prinde nesperat un loc de Europa.

"In cazul in care Cupa Romaniei nu se mai poate finaliza, aici avem un scenariu. Deja avem o comunicare venita de la UEFA in aceasta directie. Urmatoarea echipa din clasament merge in competitiile europene. E deja o decizie pe care trebuie sa o aplicam la nivelul tuturor asociatilor nationale.", a spus Razvan Burleanu la Digi Sport.

Sepsi - Poli Iasi si Dinamo - FCSB sunt meciurile din semifinalele Cupei Romaniei. Esrte de mentioant faptul ca si in cazul in care FCSB castiga Cupa si ramane clasata in primele trei pozitii din playoff, echipa de pe locul 4 va juca de asemenea in Europa.