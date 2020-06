"Nu ar fi o surpriza daca Dinamo trece de FCSB!" Sunt 'cainii' favoriti in derby-ul din Cupa Romaniei?

Dinamo - FCSB este derby-ul care se va juca in semifinalele Cupei Romaniei din acest sezon.

Dinamo si FCSB se vor intalni in semifinalele Cupei Romaniei in dubla mansa. Meciul tur va fi 'acasa' la Dinamo, pe 24 iunie, iar returul va avea loc pe 8 iulie.

Adrian Iencsi, fost jucator si antrenor la Rapid, s-a pronuntat in privinta derby-ului si crede ca Dinamo are sanse mari. Alb rosii se motiveaza intotdeauna mai bine cand vine vorba de meciurile cu rivalii si isi pot salva sezonul prin castigarea Cupei.

"E trist, in primul rand pentru jucatori, pentru ca vei fi acolo pe teren si vei evolua cu tribunele goale, chiar daca e pus in joc un trofeu si vorbim de un derby, nu ai aceeasi intensitate. Nu ai aceeasi motivatie. Eu consider ca anul acesta este un an de sacrificiu.

Dinamo, nu ar fi o surpriza daca ar trece mai departe. N-au mai facut surprize pana acum? Au castigat impotriva FCSB-ului. Intotdeauna ei se mobilizeaza altfel. La Dinamo, tot timpul au fost probleme. Imi aduc aminte ca la ultima partida tot la fel erau discutii si probleme si au reusit sa castige in fata Stelei.", a spus Iencsi pentru Telekom Sport.