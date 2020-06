FCSB vrea sa joace cu spectatori in tribuna semifinala de Cupa Romaniei cu Dinamo! "Speram sa se permita accesul lor"

FCSB - Dinamo este una dintre semifinalele Cupei Romaniei.

Bogdan Vintila a avut prima reactie dupa aflarea adversarei din semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul FCSB a vorbit in conferinta de presa de dinaintea meciului cu CFR Cluj.

El spera ca pana la data celor doua meciuri cu Dinamo sa se dea acces fanilor pe stadion, pentru ca un astfel de derby sa nu se joace cu tribunele goale. Liga 1 a revenit astazi, fara spectatori in tribune, si asa se va juca si CFR - FCSB de duminica.

"Este o semifinala foarte interesanta. Intalnim o echipa cu istorie si traditie in spate. Este bine ca jucam doua jocuri, astfel telespectatorii vor avea ocazia sa vada doua derby-uri. Faptul ca nu se joaca cu spectatori este un mminu, dar speram ca pana la ora desfasurarii meciurilor sa se poata permite accesul spectatorilor, asa cum este normal.", a spus Vintila a conferinta de presa.

Meciul tur se va juca pe stadionul lui Dinamo, pe 24 iunie, iar returul va fi pe 8 iulie. In sezonul regulat, cele doua au remizat in tur, scor 1-1, iar Dinamo s-a impus in retur cu 2-1.