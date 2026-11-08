În istoria recentă, la FCSB s-au perindat mai mulți antrenori surprinzători. Printre exemple se numără Bogdan Argeș Vintilă, Dinu Todoran și Leo Strizu.

Plecat cu scandal de la FCSB, Leo Strizu a semnat

Ultimul din lista enumerată mai sus a rezistat pe banca roș-albaștrilor preț de puțin peste 3 luni, între noiembrie 2022 și martie 2023, timp în care a adunat 13 meciuri ca „principal”, media de puncte obținută fiind de 2,38.

Leo Strizu a plecat cu scandal de la FCSB, acesta criticând vehement modul în care este condus clubul. Ulterior, Mihai Stoica a adus cuvinte dure la adresa antrenorului.

La mai bine de 3 ani distanță, Leo Strizu a apărut din nou în prim-planul fotbalului românesc. Tehnicianul a preluat-o pe CSM Cetatea Turnu Măgurele, formația care evoluează în seria 5 din Liga 3.

„CSM Cetatea Turnu Măgurele anunţă numirea lui Leonard Strizu în funcţia de antrenor principal al echipei noastre!

În vârstă de 59 de ani, noul tehnician are în spate o carieră impresionantă, atât ca fotbalist, cât şi ca antrenor. În perioada în care a evoluat pe teren, a fost atacant şi a bifat peste 100 de meciuri în prima ligă a României, îmbrăcând tricoul unor formaţii precum Rapid Bucureşti, Progresul Bucureşti, Politehnica Timişoara şi FC Braşov. De asemenea, a avut experienţe în fotbalul din Turcia, unde a evoluat pentru Kayserispor şi Sakaryaspor.

În cariera de antrenor, Leonard Strizu deţine licenţa UEFA PRO, cel mai înalt nivel de calificare în fotbalul european. Totodată, acesta devine primul tehnician cu o astfel de calificare care preia conducerea unei echipe de fotbal din Turnu Măgurele.

Îi urăm bun venit în familia Cetatea Turnu Măgurele şi îi dorim mult succes în noua provocare! Suntem încrezători că, împreună, vom construi un parcurs cât mai bun şi vom lupta pentru îndeplinirea obiectivelor echipei”, a transmis CSM Cetatea Turnu Măgurele.