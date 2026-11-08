Cele două grupări s-au întâlnit sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Florin Maxim s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Andrej Fabry în minutul 41 al primei reprize de pe Arena Națională.

MM Stoica a dat verdictul după FCSB - Corvinul 0-1

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să puncteze faptul că echipa lui Maxim a câștigat pe merit în etapa #15 și a sugerat că, la Cluj, în runda precedentă, roș-albaștrii nu ar fi trebuit să piardă meciul.

De asemenea, oficialul fostei campioane a României a reamintit și de partida cu Rapid, pe care gruparea pregătită de Laurențiu Reghecampf a învins-o cu 4-1!

”Acum două săptămâni spulberi Rapid, iar acum te bate Corvinul pe merit. La Cluj nu meritam să pierdem la ce s-a jucat, mai degrabă să câştigăm, dar acum nu meritam nimic”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape.

Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României