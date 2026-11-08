Marius Șumudică a numit „finala sezonului” după un nou rezultat mare la CFR Cluj și ce se întâmplă cu depunctarea clubului

Marius Șumudică a numit „finala sezonului” după un nou rezultat mare la CFR Cluj și ce se întâmplă cu depunctarea clubului Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj - Universitatea Craiova a contat pentru etapa a 15-a din SuperLiga.

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Marius SumudicaCFR ClujUniversitatea Craiova
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Duelul din Gruia a fost capul de afiș al rundei. În ciuda așteptărilor, partida a fost una fără goluri. Oltenii au dominat la capitolul posesie, însă fără a reuși să marcheze.

Marius Șumudică a numit „finala sezonului” după un nou rezultat mare la CFR Cluj

Marius Șumudică a reușit să anihileze excelent ofensiva Universității Craiova, echipa sa fiind chiar aproape de victorie, contraatacurile dovedindu-se a fi de fiecare dată periculoase. Totuși, partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

La scurt timp după fluierul final, tehnicianul a lăudat prestația elevilor săi. Cât despre rezultatul obținut, Șumudică a ținut să precizeze că punctul obținut în fața Craiovei nu va avea nicio valoare dacă în partida viitoare, cea cu oțelul, CFR Cluj nu va reuși să aibă un joc bun.

„Rămân cu o înfrângere cu Craiova, personal. Am șase victorii și cinci egaluri, dar nu asta e important. Vreau să transmit din suflet felicitări jucătorilor mei!

Încă o dată au demonstrat că, având aceeași atitudine pe care au avut-o cu Petrolul, Dinamo și FCSB, iată că ne ridicăm la același nivel, chiar dacă nu din punctul de vedere al esteticii jocului, dar din punct de vedere tactic cred că am blocat foarte bine spațiile.

Cu o echipă care are șapte puncte în Conference League, care e campioana țării și probabil s-au așezat astrele pentru celelalte echipe, Dinamo, Rapid, chiar FCSB, și toată lumea nu dorea ca Universitatea Craiova să câștige.

Sunt bucuros fiindcă doar o a doua repriză proastă cu U Cluj, acasă, o facem proastă. În rest, noi n-am pierdut cu echipe din play-off și asta mă bucură.

Acest rezultat nu are nicio valoare dacă nu vom câștiga următorul meci cu Oțelul Galați. Pentru noi, acel meci este o finală și va trebui să-l câștigăm”, a declarat Marius Șumudică, la Prima Sport.

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Marius sumudica a rabufnit dupa remiza cu dinamo
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CFR Cluj, aproape de depunctare?!

În ultima perioadă s-a discutat în spațiul public că CFR Cluj riscă o depunctare în SuperLiga. Șumudică a fost sincer și a transmis că nu știe ce se va întâmpla, însă speră că oficialii clubului vor face toate eforturile pentru ca această situație să fie evitată.

„Toată lumea zice că vom fi depunctați, nu știu ce se va întâmpla. Orice punct contează, vom vedea ce se va întâmpla. Trei puncte penalizare înseamnă punctul făcut cu Dinamo, punctul făcut cu Petrolul și punctul de azi cu Craiova.

În condițiile în care ți se iau astea trei puncte, e tragic! Vom vedea, nu e problema mea, eu sunt antrenor, îmi fac datoria. Mai departe, este problema clubului”, a încheiat Marius Șumudică.

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