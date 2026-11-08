Marius Șumudică a numit „finala sezonului” după un nou rezultat mare la CFR Cluj și ce se întâmplă cu depunctarea clubului

Duelul din Gruia a fost capul de afiș al rundei. În ciuda așteptărilor, partida a fost una fără goluri. Oltenii au dominat la capitolul posesie, însă fără a reuși să marcheze.

Marius Șumudică a numit „finala sezonului” după un nou rezultat mare la CFR Cluj

Marius Șumudică a reușit să anihileze excelent ofensiva Universității Craiova, echipa sa fiind chiar aproape de victorie, contraatacurile dovedindu-se a fi de fiecare dată periculoase. Totuși, partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

La scurt timp după fluierul final, tehnicianul a lăudat prestația elevilor săi. Cât despre rezultatul obținut, Șumudică a ținut să precizeze că punctul obținut în fața Craiovei nu va avea nicio valoare dacă în partida viitoare, cea cu oțelul, CFR Cluj nu va reuși să aibă un joc bun.

„Rămân cu o înfrângere cu Craiova, personal. Am șase victorii și cinci egaluri, dar nu asta e important. Vreau să transmit din suflet felicitări jucătorilor mei!

Încă o dată au demonstrat că, având aceeași atitudine pe care au avut-o cu Petrolul, Dinamo și FCSB, iată că ne ridicăm la același nivel, chiar dacă nu din punctul de vedere al esteticii jocului, dar din punct de vedere tactic cred că am blocat foarte bine spațiile.

Cu o echipă care are șapte puncte în Conference League, care e campioana țării și probabil s-au așezat astrele pentru celelalte echipe, Dinamo, Rapid, chiar FCSB, și toată lumea nu dorea ca Universitatea Craiova să câștige.

Sunt bucuros fiindcă doar o a doua repriză proastă cu U Cluj, acasă, o facem proastă. În rest, noi n-am pierdut cu echipe din play-off și asta mă bucură.

Acest rezultat nu are nicio valoare dacă nu vom câștiga următorul meci cu Oțelul Galați. Pentru noi, acel meci este o finală și va trebui să-l câștigăm”, a declarat Marius Șumudică, la Prima Sport.