Lando Norris a câștigat MP al Braziliei!

Pilotul britanic Lando Norris s-a impus duminică în Marele Premiu al Braziliei, în timp ce Mercedes a devenit campioana mondială la constructori.

Lando Norris (McLaren) a câştigat cursa de la Sao Paulo, de pe circuitul Interlagos, impunându-se astfel pentru a doua oară consecutiv în Marele Premiu al Braziliei.

Pe locul secund a venit olandezul Max Verstappen (Red Bull), care a făcut o cursă incredibilă, după ce a plecat de pe poziţia 21 a grilei de start. Locul 3 a fost adjudecat de francezul Isack Hadjar (Red Bull).

Cu cei doi piloţi, Russell şi Antonelli, clasaţi pe locurile 4 şi 5, Mercedes a câştigat titlul la echipe, pentru a 9-a oară în istorie, scrie news.ro.