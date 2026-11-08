Reghecampf n-a mai pățit asta niciodată la FCSB! Borna negativă atinsă după 0-1 cu Corvinul

Înfrângerea suferită în fața nou-promovatei a fost a treia consecutivă pentru roș-albaștri, toate înregistrate cu același scor, 0-1. Seria negativă a început în Cupa României, contra divizionarei secunde Gloria Bistrița (locul 12 în Liga 2), și a continuat în campionat, împotriva Universității Cluj.

Pentru L aurențiu Reghecampf (51 de ani), acest rezultat marchează o bornă negativă pe care nu a mai atins-o niciodată pe banca tehnică a formației bucureștene.

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Premieră negativă în trei mandate la gruparea roș-albastră

Tehnicianul nu mai legase niciodată trei eșecuri la rând la FCSB. În precedentele sale două mandate la clubul patronat de Gigi Becali, cea mai slabă serie a antrenorului într-un interval de trei partide succesive fusese de două înfrângeri și un rezultat de egalitate.

Laurențiu Reghecampf a lăsat banca tehnică a echipei Esperance din Tunisia pentru a-l înlocui pe Marius Baciu, preluând echipa bucureșteană de pe locul 11, la 11 puncte în spatele liderului Dinamo după etapa a 10-a. Deși și-a propus câștigarea titlului și a avut un debut de vis în primele trei meciuri, formația a ajuns acum la trei partide consecutive fără punct sau gol marcat, în timp ce fostul său club din Tunisia s-a calificat în grupele Ligii Campionilor și luptă pentru campionat pe plan intern.

În urma rezultatului înregistrat pe Arena Națională, FCSB ocupă locul opt, cu 21 de puncte, în timp ce Corvinul Hunedoara a urcat pe șapte, cu 22.