Portarul din Superliga, pregătit să-i ia locul lui Ionuț Radu în poarta naționalei: „Dacă e nevoie...”

La finalul duelului din Gruia, portarul a analizat jocul prestat de echipa sa. „Este un punct câștigat într-o deplasare grea, CFR e o echipă bună, a stat foarte bine în teren. Eu cred că meritam toate cele trei puncte, dar n-a intrat mingea astăzi, asta este. Cred că jocul a fost unul foarte bun, am avut o posesie foarte bună, ei s-au apărat foarte jos. Am avut două sau trei ocazii clare, dar n-a vrut mingea să intre. Sperăm să o ținem tot la fel și în returul campionatului. Vor fi meciuri foarte grele în continuare” , a spus Laurențiu Popescu, potrivit Digi Sport.

Convocat de selecționerul Gică Hagi (61 de ani), goalkeeper-ul oltenilor se va prezenta la lot cu moral bun, după ce a păstrat poarta intactă în remiza din deplasare cu CFR Cluj, scor 0-0. În actuala stagiune din Superliga, fotbalistul Craiovei a adunat nouă prezențe și nu a primit gol în șapte dintre aceste partide.

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Laurențiu Popescu vrea să profite de șansă în absența lui Ionuț Radu

Întrebat despre convocarea la lotul naționalei, portarul Universității Craiova a susținut că este pregătit să-și asume rolul de titular dacă va primi această șansă: „Sunt foarte bucuros că sunt acolo, echipa națională este un lucru foarte important pentru mine și mă bucur de această convocare. Eu o să dau tot ce pot mai bun la antrenamente și, dacă o să fie nevoie de mine, voi da 100%”.

Ionuț Radu (29 de ani) a respins convocarea invocând o afecțiune medicală mai veche, deși duminică seară a evoluat pe toată durata partidei încheiate la egalitate de Celta Vigo pe teren propriu cu Levante, scor 0-0. Pentru a acoperi această absență, Gică Hagi l-a chemat de urgență pe Ștefan Târnovanu (26 de ani).

Ștefan Târnovanu a încasat un gol în partida pierdută de FCSB pe Arena Națională, scor 0-1, în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, în timp ce Otto Hindrich (24 de ani), celălalt portar convocat de Hagi, a fost integralist la Legia Varșovia în eșecul de pe teren propriu cu Rakow, scor 2-4.