Mihai Stoica a încercat să găsească explicații după ce FCSB a pierdut pe Arena Națională în fața Corvinului Hunedoara.

Mihai Stoica: ”Nu poți accepta meci de meci evoluții catastrofale!”

Oficialul roș-albaștrilor a recunoscut că absențele din lot și faptul că Ronny Labonne s-a accidentat și el încă din prima jumătate a meciului au contat decisiv.

Totuși, MM Stoica a transmis că absențele nu reprezintă o scuză pentru roș-albaștri și a remarcat că mulți jucători sunt departe de nivelul obișnuit, lucru care nu poate fi trecut cu vederea la nesfârșit.

”Este foarte complicată situația. Noi avem doar un detaliu din meciul ăsta: avem 3 fundași dreapta și o patra alternativă la fundașul dreapta.

Crețu era suspendat, Ronny Labonne începuse bine și s-a accidentat în prima jumătate, Luca Stancu s-a accidentat în a doua jumătate a meciului, în al patrulea sfert s-a accidentat și Korenica. Accidentările sunt destul de grave.

Am ajuns să jucăm cu Joao Paulo, jucător de picior stâng, ca fundaș dreapta. Am terminat meciul cu Joao Paulo și David Popa în partea dreaptă.

Sigur, nu e suficient să fie acest concurs de împrejurări ca să te bată Corvinul acasă. Dar dacă punem și în balanță faptul că singurul atacant de careu pe care-l avem este accidentat, că unul dintre cei mai valoroși jucători ai noștri, Cisotti, care are poate 90% dinte partide bune, este accidentat, că avem jucători care încă nu și-au recâștigat forma sportivă, venind după accidentări...

Dar poate nici asta nu este suficient. Este foarte greu de acceptat ca o echipă care în ultimul meci pe Arena Națională, pe un teren bun însă - acum este îngrozitor - spulberă Rapidul, jucând bine din primul până în ultimul minut, acum să fie bătută de Corvinul pe merit.

Nici asta nu e suficient. E un concurs de împrejurări, dar nu ai voie. Am spus săptămâna trecută că nu meritam să pierdem la Cluj, dar acum nu meritam nimic. Chiar nu meritam!

Nu suntem bine, dar la început au fost foarte multe motive plauzibile: jucătorii au venit târziu, nu au făcut perioada de pregătire. Acum, singura chestie pe care o poți înțelege este că e o echipă nouă. Sunt foarte mulți jucători noi, dar mulți dintre ei sunt mult sub cota lor. Dacă un jucător a fost protagonist la o echipă, vine la alta și are nevoie de adaptare...

Totuși, ca fotbaliști care au dus greul în ultimii ani să ajungă la un nivel mult sub nivelul lor mediu, asta poți accepta un meci, două, dar nu meci după meci evoluții catastrofale”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.