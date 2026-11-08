Cristi Chivu a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după miezul nopții

Cristi Chivu a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după miezul nopții Serie A
Alexandru Hațieganu
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Inter a învins-o pe Como cu scorul de 2-0, pe teren propriu, în Serie A.

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Din articol

La finalul partidei, antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, a oferit detalii despre modul în care echipa sa a depășit momentele dificile înaintea victoriei de pe San Siro.

„Aș începe cu cele 9 meciuri în 27 de zile, depășite cu energie, chiar dacă am avut suișuri și coborâșuri. Încercăm mereu să facem mai mult, dar uneori există și momente amare pe care trebuie să le acceptăm și să le înghițim. Este suficient să pregătim bine meciurile următoare, prin muncă și mentalitate. 

Astăzi am crescut ritmul și intensitatea, am regăsit pregătirea noastră din punctul de vedere al calității și al presingului, s-a gândit ca o echipă. O primă repriză făcută bine din toate punctele de vedere ne-a permis să intrăm la pauză cu două goluri avans, apoi uneori este nevoie să știm să gestionăm energiile și momentele jocului. Îi felicit pe băieți, care astăzi au fost minunați”, a spus Cristi Chivu.

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Ce le-a transmis jucătorilor după înfrângerea cu AC Milan

Deplasările lungi și meciurile dese și-au pus amprenta pe condiția fizică a jucătorilor, este de părere Chivu.

„Există mereu loc de mai bine, nu poți avea totul și nu poți fi perfect. Trebuie să acceptăm că sezoanele sunt lungi și meciurile sunt multe, făcând tot ce putem cu ceea ce avem la dispoziție, mai ales din punct de vedere motivațional. Totul face parte din joc: jucătorii accidentați, lipsa de energie, întoarcerile la 4 dimineața din deplasări, faptul că ne privim în față și când câștigăm, și când nu câștigăm. 

Am pierdut derby-ul, dar mergem mai departe, trebuie să scoatem tot ce avem mai bun pentru a duce mai departe un sezon important și ambițios. Este nevoie de atitudinea potrivită, am reacționat după derby-ul pierdut, așa cum am făcut-o și după meciul cu Club Brugge, când a fost multă amărăciune. După aceste 9 partide, spun că puteam face cu siguranță mai bine, dar și mai rău”, a transmis tehnicianul.

În încheiere, Cristi Chivu a explicat modul în care jucătorii săi au reușit să blocheze construcția adversarilor. „Totul pleacă de la atacanți, au rămas concentrați și le-au oprit circulația mingii, ieșind la timp în presing. Știam că trebuie să fim compacți pentru a nu le lăsa culoare de pasă, știam că cei de la Como preferă să joace în față mai degrabă decât să paseze înapoi. Am fost abili să fructificăm planul de joc”, a mai spus Chivu.

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