Cristi Chivu a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter după miezul nopții

La finalul partidei, antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, a oferit detalii despre modul în care echipa sa a depășit momentele dificile înaintea victoriei de pe San Siro.

„Aș începe cu cele 9 meciuri în 27 de zile, depășite cu energie, chiar dacă am avut suișuri și coborâșuri. Încercăm mereu să facem mai mult, dar uneori există și momente amare pe care trebuie să le acceptăm și să le înghițim. Este suficient să pregătim bine meciurile următoare, prin muncă și mentalitate.

Astăzi am crescut ritmul și intensitatea, am regăsit pregătirea noastră din punctul de vedere al calității și al presingului, s-a gândit ca o echipă. O primă repriză făcută bine din toate punctele de vedere ne-a permis să intrăm la pauză cu două goluri avans, apoi uneori este nevoie să știm să gestionăm energiile și momentele jocului. Îi felicit pe băieți, care astăzi au fost minunați”, a spus Cristi Chivu.