Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu Levante, în etapa a 12-a din La Liga.

Ionuț Radu a fost integralist în meciul cu Levante

Ionuţ Radu nu va veni la echipa naţională, acuzând o accidentare la umăr, dar a jucat toate cele 90 de minute ale meciului dintre Celta Vigo şi Levante, primind nota 6,5 pentru evoluţia lui.

Gazdele au avut un gol anulat, în minutul 27, la Pablo Duran, iar până la final nu s-a mai înscris şi Celta Vigo – Levante s-a încheiat 0-0.

Galicienii au 13 puncte şi ocupă locul 11, în vreme ce Levante e pe locul 17, cu 11 puncte.

Comunicatul FRF despre Ionuț Radu

”Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche.

Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală.

Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, se arată în comunicatul FRF.