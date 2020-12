Planul BOMBA pregatit de FRF! Cum vrea sa ii transforme in antrenori cu licenta PRO pe fotbalistii care au reprezentat Romania 

FRF pregateste o schimbare uriasa de regulament.

Oficialii forului national si-au propus, potrivit ProSport, sa le faciliteze fotbalistilor care au evoluat la echipa nationala obtinerea licentei PRO. Asta pentru ca nu li se pare normal ca jucatorii cu experienta importanta in tricoul primei reprezentative sa astepte pana la 10 ani pentru a obtine licenta.

Mihai Stoichita a dezvaluit care este planul Federatiei Romane de Fotbal. "Avem deja discutii avansate despre gasirea unei solutii pentru schimbarea regulamentului.

Nu e normal ca fosti mari jucatori, ca Adrian Mutu, Mirel Radoi, Razvan Rat, cel care are peste 100 de meciuri la nationala, sa stea aproape 10 ani prin scoala ca sa ajunga la obtinerea licentei PRO. Ei termina cu fotbalul pe la 35 de ani, sa spunem, nu? Pai, ce facem? Asteptam sa faca peste 40 de ani, ca sa nu spunem 43-45 de ani, ca sa ajunga si ei la obtinerea licentei PRO? Daca o iei de la scoala pentru C, B, A si pana la cursurile pentru licenta PRO, trebuie sa stai prin scoala 10 ani. E foarte mult si ii putem pierde pe oamenii astia.

Sau daca cei care inca sunt in activitate si au si ei destule meciuri la nationala, ca Sapunaru, Chiriches, Tatarusanu, Dragos Grigore, si vor sa se faca antrenori trebuie sa stea saracii 10 ani prin scoala de antrenori ca sa ajunga la obtinerea licentei PRO? Nu prea este normal si vrem sa schimbam lucrurile.

Dupa cate am spus mai devreme, deja am demarat acolo in FRF discutiile intre noi, iar eu voi astepta un raport de la directorul scolii de antrenori, Lucian Burchel, cu privire la aceasta schimbare pe care dorim sa o facem. Vrem ca unii jucatori care au jucat un anume numar de meciuri la nationala sa intre direct la cursurle pentru licenta PRO. Nu trebuie sa o ia de la C, B, A si apoi cursurile pentru licenta PRO, ca vor innebuni.

Numarul de meciuri pe care jucatorii de nationala trebuie sa le aiba, ca sa se incadreze la aceasta schimbare si sa intre direct la cursurile pentru obtinerea licentei PRO, inca nu l-am stabilit. Ca vor fi 15-20 de selectii minimum la nationala, nu stiu sa va zic de acum ca inca nu am stabilit. Dar trebuie sa venim in ajutorul unor astfel de fosti jucatori.

Cred ca in primavara vom stabili totul si vom trece schimbarea regulamentului prin Comitetul Executiv, dar nu inainte de a ma duce la Razvan Burleanu sa ii prezentam un proiect final. Trebuie sa gasim cat mai repede o modalitate de facilitati pentru asemenea fosti fotbalisti de nationala", a declarat directorul tehnic al FRF, potrivit ProSport.