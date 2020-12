Cartu a izbucnit la adresa LPF si FRF, dupa egalul cu CFR Cluj: "La noi ca la nimeni!" Ce l-a nemultumit pe oficialul Craiovei

Universitatea Craiova a remizat in deplasarea de la CFR, scor 0-0.

Ovidiu Bic a sutat puternic in minutul 89, iar oltenii au sustinut ca mingea ar fi trecut linia portii si ca au avut un gol valabil nevalidat. Cornelui Papura a fost eliminat la Cluj. Antrenorul oltenilor a spus ca i-a cerut arbitrului explicatii pentru golul neacordat.

Sorin Cartu a vorbit despre faza controversata din meciul cu ardelenii si ii acuza pe cei de la FRF si LPF pentru ca nu au introdus sistemul VAR in Liga 1.

"De golul din 1966 inca se vorbeste (golul din finala Campionatului Mondial, dintre Germania si Anglia, 4-2). Daca nu avem tehnologie. Nu stiu ce sa spun.

Daca nici macar asta nu ai implementat… pai nu facem nimic, la noi nu se poate. Trece pe langa ei, pe ei nu ii intereseaza calitatea banilor la LPF, FRF, pe ei ii intereseaza…

In seara asta noi parca am fost mai aproape de victorie. Eu am spus mereu ca CFR cu cine joaca, forteaza sa joace cum vor ei. In seara asta nu a fost asa. Am incercat sa ne facem un joc de al nostru.

Am avut o posesie mult mai mare. Ma uit acum la televizor, parca ar fi trecut mingea de linia portii. Doar iti arata arbitrul ceasul si nimeni nu scotea nici un cuvant.

Nu a sunat ceasul, nu e gol. Asta e. Mai asteptam pana cand decidem faze litigioase. Mai astept, ca pana se pune si varul… la noi ca la nimeni.La Papp cred ca e o accidentare. Nu sunt cu ei la Cluj. A a cuzat si data trecuta probleme musculare. Nu s-a discutat niciodata despre schimbarea lui Papp.

Eu spun de doi ani ca nu mai antrenez. Deocamdata eu nu am auzit pe nimeni. Poate sunt discutii neoficiale intre actionari cu respectivii. Dar oficial, nu", a declarat Sorin Cartu pentru ProSport.

Universitatea Craiova a incheiat anul pe locul 2 cu 32 de puncte, iar CFR se afla pe locul 3 cu un punct mai putin decat oltenii. FCSB este lider solitar in Liga 1 cu 34 de puncte.

Tweet FRF Craiova cfr LPF cartu Citeste si: