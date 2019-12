Patru fotbalisti activi alesi in conducerea AFAN. Ionut Rada si un fost campion cu Dinamo, printre ei

Membrii sindicatului fotbalistilor romani si-au ales reprezentantii in Biroul Executiv al AFAN.

Fotbalisti, antrenori si reprezentante ale fotbalului feminin s-au reunit in cadrul Adunarii Generale AFAN. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost reprezentat de alegerile pentru Biroul Executiv AFAN. Ca urmare a voturilor exprimate de catre cei prezenti, Biroul Executiv al AFAN va avea urmatoarea componenta:

– Emilian Hulubei - Presedinte

– Dumitru Costin - Secretar General

– Vasile Olariu - Primvicepresedinte

– Ciprian Mozacu - Vicepresedinte pentru relatia cu Liga 1

– Nicolae Musat - Vicepresedinte pentru relatia cu Liga 2

– Razvan Avram - Vicepresedinte pentru relatia cu Liga 3

– Ionut Rada - Vicepresedinte pentru relatia cu membrii retrasi din activitate si antrenorii;

– Nina Anca - Vicepresedinte pentru relatia cu fotbalul feminin.

De remarcat este ca timisoreanul Vasile Olariu (32 ani) a jucat in Liga 1 pentru Victoria Branesti, FC Brasov si Corona Brasov si este jucator activ la Academica Clinceni. Nicolae Musat (33 ani), care a fost junior al lui Dinamo, campion cu "cainii" in 2007, si care a evoluat in cariera pentru Astra, Unirea Urziceni, „U” Cluj , FC Vaslui, Concordia Chiajna sau FC Botosani, joaca acum la Campionii FC Arges Pitesti. Razvan Avram (33 ani), fost junior al FCSB, care a mai trecut pe la Petrolul, Victoria Branesti sau Gaz Metan Medias, este legitimat la CS Afumati. Ionut Rada (37 ani), fost jucator al FCSB, campion cu CFR Cluj si dublu castigator de Cupa Romaniei cu Rapid, este sub contract cu Sanatatea Cluj. Nina Anca a jucat la CS Brazi, Fairplay Bucuresti, CSS Targoviste, Victoria Craiova si Navobi Iasi, iar acum antreneaza la o scoala de fotbal din Bucuresti.

Catalin Munteanu si Marian Cristescu, care au ocupat functiile de primvicepresedinte si, respectiv, vicepresedinte pentru Liga I, si-au incheiat mandatele. Primul a fost secundul lui Costel Enache la Astra si Hermannstadt, in timp ce al doilea este jucator activ la AS Municipal Steagul Rosu Brasov.

Pe ordinea de zi a reuniunii au fost mai multe subiecte, printre care prezentarea rapoartelor de activitate pentru ultima perioada, informarea membrilor AFAN in legatura cu ultimele modificari ale RSTJF, dar si prezentarea unor informatii juridice de interes general, care ar trebui sa fie cunoscute de fiecare fotbalist sau antrenor. La intrunire a fost prezent si un reprezentant al echipei Super Brain, Octavian Grozea (fondator al programului “Superbrain”), care le-a oferit celor prezenti mai multe detalii legate de programul de mental coaching, la care fotbalistii pot participa.