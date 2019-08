MAI TARE ca Chuck Norris! :) Hagi e si cel mai bun conducator, si cel mai bun antrenor la Gala AFAN! Vezi aici cine e fotbalistul anului

Asociatia Fotbalistilor da premiile pentru ultimul sezon!

Hagi s-a impus atat in cursa pentru cel mai bun conducator, cat si in cea pentru cel mai bun antrenor. Gica nu e singurul 'Hagi' premiat. Ianis e cel mai bun jucator U21, in opinia votantilor AFAN.

11-le ideal al campionatului trecut are 4 jucatori de la FCSB si 3 de la campioana CFR: Pigliacelli - Benzar, Vinicius, Planic, Camora - Cicaldau, Ianis Hagi, Dan Nistor - Man, Tucudean, Gnohere

Tucudean a fost desemnat fotbalistul anului la Gala AFAN, iar Gnohere cel mai bun stranier.