Sindicatul fotbalistilor atrage atentia ca LPF poate pune capat "tepelor" luate de jucatorii din Liga 1, dar nu vrea

AFAN spune ca forul condus de Gino Iorgulescu nu va vota niciodata ca fotbalistii romani sa aiba liniste financiara.

Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), organizatie sindicala afiliata pe plan international la FIFPro, iar pe plan national - la BNS, atrage atentia ca nu s-a rezolvat in niciun fel situatia neplatii salariilor pentru jucatorii din Liga 1, iar LPF nu are in plan sa voteze ca o parte a banilor din drepturile tv sa fie opriti ca garantie pentru acoperirea platii salariilor fotbalistilor si antrenorilor, acestia fiind folositi de multe ori in alte scopuri. AFAN spune ca, pana cand sportivii nu vor avea siguranta respectarii contractelor semnate cu clubul si nu isi vor primi drepturile financiare, nu se va putea vorbi de progres in fotbalul romanesc, iar situatia generala va continua sa se degradeze.



COMUNICATUL INTEGRAL AL AFAN:

„AFAN isi exprima ingrijorarea cu privire la situatia financiara a fotbalului romanesc, a modului in care unele cluburi inteleg sa-si respecte contractele pe care le-au incheiat cu jucatorii si, nu in ultimul rand, sa respecte competitia in care s-au inscris.



AFAN va incuraja, va sprijini si va reprezenta jucatorii sa lupte pentru respectarea drepturilor lor contractuale si sa se adreseze comisiilor sportive ale FRF/LPF pentru recuperarea restantelor financiare.



AFAN a propus an de an ca o parte din drepturile TV sa fie retinute de LPF ca o garantie pentru plata salariilor restante, daca este cazul. Aceasta propunere nu poate fi pusa in practica decat de LPF, prin votul adunarii generale, mai exact cu votul conducatorilor cluburilor. Fara acordul lor, aceasta propunere pe care o facem noi an de an si care e sustinuta de un club sau doua nu o sa poata fi pusa in practica niciodata. Sa nu uitam ca, prin modificarea legii sportului, cluburile au dobandit niste facilitati fiscale pe care nu le-au avut niciodata si, chiar in aceste conditii, problemele sunt aceleasi.



Atat timp cat nu exista o strategie pe termen lung pentru atragerea de fonduri, atat timp cat managementul cluburilor nu este unul eficient, atat timp cat nu se va investi in infrastructura, fotbalul din Romania nu numai ca nu va progresa, ci va continua regresul pe care l-a avut in ultima perioada.



Atunci nu ar trebui sa ne mai mire faptul ca echipele romanesti vor fi regasite in anii viitori in ultimele urne ale competitiilor europene si ne vom bucura daca ne vom califica in ’toamna europeana’.



Cat timp fotbalul romanesc va fi practicat de jucatori aflati permanent in situatia de a avea restante financiare sau in pericol de a nu-si mai recupera niciodata drepturile financiare neachitate din cauza insolventei unor cluburi sau altor asemenea cauze, nu ne putem astepta sa avem un fotbal competitiv in plan european, sa avem spectatori pe terenurile de fotbal, sa avem o competitie interna de calitate.”