"Oriunde nu e nevoie de reprezentanti ai pupincurismului!" Atac devastator al lui Marcel Puscas la adresa lui MM Stoica! Ce replica i-a dat

Mihai Stoica si Marcel Puscas au inceput un 'razboi' al declaratiilor.

Dupa ce fostul presedinte al Stelei, Marcel Puscas a criticat strategia de transferuri de la FCSB, managerul general al ros-albastrilor, Mihai Stoica a venit cu un raspuns acid pentru Puscas.

"Pe Vukusic l-a recomandat ala care i-a mai recomandat pe Zenga, Protasov, Petre Marin, Ghionea, Nicolita, Bostina, Dica, Iacob, Thereau, Varela, Chipciu, Rusescu, Keseru, Planic, Olaru. Printre altii. Ala cu care, prin club, s-a ajuns de vreo 6 ori in primavara.

Pe tine cine/ce te recomanda de ne esti superior? Unde ti-e catedra?", a scris Mihai Stoica pe pagina de Facebook.

Ulterior, Marcel Puscas a venit cu un raspuns pentru managerul general de la FCSB.

"RECOMANDARILE SI CATEDRA

~ cred ca despre mine e vorba~

Nu pot fi superior intr-un domeniu in care nu concurez cu nimeni. N-am trait si nu traiesc din fotbal. Totodata, nu pot fi inferior nimanui din fotbalul romanesc! Nu fac eforturi. Nici nu e greu.

Cine si ce ma recomanda sa vorbesc despre FCSB?

Vreo 8 ani petrecuti in club, in trei ipostaze diferite, cand nu curgea lapte si miere, vreo trei titluri si faptul ca am privatizat sectia de fotbal, pentru ca asa era normal atunci, nu doar pentru ca azi unii sa aiba serviciu fara a li se cere obtinerea performantei.

Sau, daca nici astea nu convin, atunci ma pot multumi cu calitatea de suporter sau de colaborator media.

Unde este catedra mea in fotbal? Ea a fost, este si inca va mai fi, oriunde nu e nevoie de reprezentanti ai pupincurismului, imposturii si ai badaraniei. Daca vreti, ai compromisului penibil.

Ea va fi mereu accesibila tuturor celor care vor sa dialogheze si sa invete.

Sunt foarte multumit sa pot sta pe un fundament care sa poata tine greutatea unui posibil palat decat pe cel al unei cutii de carton", i-a replicat Puscas lui MM.