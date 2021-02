Narcis Raducan nu a ezitat si a dat raspunsul pe loc, dupa ce a fost propus la FCSB in locul lui MM Stoica

FCSB a fost eliminata de catre Dinamo in optimile Cupei Romaniei, scor 0-1.

Toni Petrea a ales sa foloseasca pentru meciul de miercuri seara mai multe rezerve si a manajat titularii obisnuiti. La putin timp dupa finalul partidei, Gheorghe Mustata, liderul de galerie de la FCSB, i-a cerut demisia lui Mihai Stoica si a spus ca el este cel care a luat aceasta decizie.

Mai mult decat atat, Mustata l-a propus in locul lui MM pe Narcis Raducan, cel care s-a mai aflat la conducerea FCSB in trecut. Totusi, fostul oficial de la Unirea Urziceni si Pandurii nu a luat in calcul aceasta varianta.

"Sunt angrenat intr-un proiect foarte tare, cel cu academia de copii. Plus ca s-a terminat perioada de transferuri. Nu, nu m-as duce la FCSB", a declarat Narcis Raducan pentru DigiSport.

Narcis Raducan a lucrat ultima data pentru FCSB in perioada august - noiembrie 2019 si a ocupat functia de director sportiv.