Mihai Stoica, ACID dupa decizia luata de Gigi Becali! "Cineva n-a avut rabdare, ca de obicei!" Ce l-a suparat pe MM 

Ante Vukusic a ajuns in aceasta iarna la FCSB.

Croatul a aparut doar in 3 partide pentru ros-albastri, evoluand 85 de minute, dar Gigi Becali ar fi luat deja o decizie in privinta lui, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Faptul ca patronul s-a aratat nemultumit de prestatiile lui Vukusic, atacant adus de Mihai Stoica la echipa pentru a-l inlocui pe Dennis Man, l-a suparat pe managerul celor de la FCSB.

Stoica a comentat lipsa de rabdare afisata de Becali si a spus ca Vukusic nu a putut demonstra tot ce poate pentru ca a venit nepregatit de la fosta sa echipa.

"Vukusic nu s-a antrenat doua luni si jumatate deloc, inainte sa vina la noi. El a fost golgheterul campionatului sloven, apoi au fost niste probleme intre el si conducere. A fost lasat liber in ultima clipa, n-a jucat, a venit total nepregatit.

Ca de obicei, cineva n-a avut rabdare cu Vukusic, dar astea se intampla si in campionatele puternice. Uite cum a intrat Dennis Man la Parma imediat dupa transfer, nici nu se antrenase cu echipa", a declarat Mihai Stoica, potrivit Digi Sport.

Urmatorul meci al ros-albastrilor este programat sambata, de la ora 20:00, in compania celor de la Chindia Targoviste, iar Vukusic ar putea avea o noua sansa sa il impresioneze pe Becali in conditiile in care Toni Petrea nu va putea conta nici pe Florin Tanase, suspendat, si nici pe Olimpiu Morutan, care s-a accidentat.