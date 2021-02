"Nu o sa ti-o iert niciodata!" Ion Craciunescu nu a mai rezistat si a intrat in direct cu MM Stoica! Schimb de replici ACIDE intre cei doi

Ion Craciunescu si MM Stoica s-au contrat in direct la TV intr-un scandal monstru.

Cei doi au discutat pe tema penalty-ului acordat de Catalin Popa la Medias, dupa intrarea lui Andrei Vlad asupra lui Bagaric. Sibienii au marcat din lovitura de la 11 metri, iar FCSB a pierdut cu 0-1.

Dupa acest eveniment, oficialii de la FCSB au acuzat arbitrajul din Liga 1. Gigi Becali a spus public ca cei de la CFR sunt favorizati si l-a numit pe arbitrul Istvan Kovacs 'hot'.

Mihai Stoica nu a fost de acord cu opiniile lui Ion Craciunescu pe teme de arbitraj si a spus ca fostul arbitru se descalifica prin astfel de argumente. La scurt timp dupa declaratia oficialului de la FCSB, Ion Craciunescu a solicitat sa intre in direct. Intre cei doi a avut loc un schimb replici dure, iar Craciunescu a incheiat discutia dupa ce a inschis telefonul.

Ion Craciunescu: "Am ascultat parerea lui Mihai Stoica, pe care il cunosc de mai bine de 20 de ani. In ceea ce priveste exprimarea dansului, cred ca nu are niciun drept sa spuna ce ma califica sau descalifica in arbitraj. Am incercat sa aduc niste argumente, sa vedem daca a fost sau nu penalty. Cand nu joci mingea si impiedici alergarea unui adversar, cand mingea este in terenul de joc, decizia corecta este lovitura libera, deci 11 metri. Nu stiu de ce ma descalifica pe mine o astfel de decizie din partea unui om pe care il respect?"

MM Stoica: "Nu ii impiedica nicio alergare!"

Ion Craciunescu: "Una este sa te opresti si alta este sa sari si se produce contactul."

MM Stoica: "Nu cumva jucatorul Sibiului isi duce piciorul spre Vlad? Nu cumva el cauta contactul? Vlad cauta contactul? Ioane, duce piciorul spre Vlad. Eu i-as fi dat galben."

Ion Craciunescu: "Asta… cu cauta un contact, apare intotdeauna cand nu te intereseaza mingea. El ce sa faca, sa se evapore?"

MM Stoica: "Sa lase piciorul in jos, nu sa se duca spre portar. Cata lume imi spune, eu nu pot sa neg evidenta".

Ion Craciunescu: "Cred ca ar trebui sa iti ceri scuze, mi se pare foarte grav. Eu nu o sa ti-o iert niciodata."

MM Stoica: "Eu nu pot sa imi cer scuze, pot sa imi prezint scuzele, pentru ca scuzele se prezinta, nu se cer."

Ion Craciunescu: "Sa ne spunem ideile, dar sa nu ne jignim."

MM Stoica: "Nu pot sa fiu de acord. Craciunescu isi spune o opinie, Balaj alta opinie. Ce trebuie sa inteleaga Craciunescu? Atat timp cat el catalogheaza un arbitru, si eu pot sa cataloghez prestatia unui analist. Nu o sa ma ierte niciodata? Asta este, e problema lui."

Ion Craciunescu: "Eu nu vreau sa mai intru in discutie cu acest individ. Cu el nu poti sa porti o discutie."

MM Stoica: "Eu chiar nu am venit sa ma certe domnul Craciunescu. Lasa-ne in pace! Nu am venit aici sa ma certi tu", a fost discutia dintre cei doi la DigiSport.

"Daca a spus că a fost penalty (pentru Hermannstadt n meciul cu FCSB, scor 1-0), cu tot respectul, inseamna ca se descalifica", a spus MM Stoica despre Craciunescu.