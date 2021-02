FCSB a avut penalty si trebuia sa aiba un om in plus pe teren! Verdictul lui Craciunescu dupa ce a vazut fazele si reactia lui MM Stoica

FCSB a pierdut la Medias dintr-un penalty acordat de Catalin Popa la o faza controversata, in minutul 11 al partidei cu Hermannstadt.

Fostul arbitru international Ion Craciunescu e de parere ca centralul Popa a procedat corect la faza din startul partidei. Nu i-a dat insa dreptate la alte doua faze la fel de importante!

Craciunescu spune ca FCSB ar fi trebuit sa fie in superioritate numerica din minutul 52. Sintean l-a lovit intentionat, cu cotul, pe Octavian Popescu, departe de zona in care era mingea. Popa n-a vazut nimic, iar tusierul nu i-a atras nici el atentia si jocul a continuat. Craciunescu are un verdict clar: rosu!

Si FCSB ar fi trebuit sa primeasca un 11 metri, explica Craciunescu. In minutul 35, la duelul dintre Matricardi si Miron, Popa a lasat jocul sa mearga, desi trebuia sa acorde penalty! "Matricardi il impinge acolo pe Miron. Da, e penalty. Spuneti-mi si mie de ce a fost delegat Popa la meciul asta?", a comentat Craciunescu la Digisport.

Mihai Stoica, magerul FCSB, a postat pe Facebook chiar in timpul meciului, criticand decizia lui Popa de a da penalty in favoarea Sibiului.