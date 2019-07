Oprita a DAT AFARA cel mai bun jucator de la Steaua! Revolutia la echipa Armatei a inceput cu buget redus

Daniel Oprita a inceput reconstructia Stelei cu buget mai mic decat in sezoanele trecute.

Daniel Oprita a adus fosti jucatori la FCSB si a inceput reconstructia Stelei in speranta promovarii in liga a treia. O mutare importanta s-a produs in aceasta vara. Golgheterul Alin Predescu a fost pus pe liber, in ciuda faptului ca a fost cel mai bun jucator al echipei in ultimii ani. Predescu a marcat 38 de goluri in 28 de partide pentru CSA Steaua, dar la finalul sezonului a anuntat ca nu e demn de echipa Armatei dupa ce a fost luat la pumni de suporteri pentru ratarea promovarii.

Dragusin, Predescu, Iordache, Nitu, Stoica, Sitaru, Lucas Caetano, Medeiros, Ghita, Valcea si Butoi sunt jucatorii pusi pe liber de Steaua dupa rezilierea contractelor.

Daniel Oprita a adus jucatori cu experienta in primele ligi desi are buget mai mic decat a avut Marius Lacatus. Bugetul de la CSA Steaua a scazut de la 800.000 de euro la 600.000 euro pentru acest sezon.

Alin Predescu, mesaj de adio pe Facebook: Raman suporterul Stelei!



„In fata voastra imi plec obrazul, capul si va cer scuze. Tot ce am de spus este degeaba pentru voi, stiu, mi-as dori ca voi acum sa fiti fericiti si entuziasmati pentru viitorul frumos ce ar fi trebuit sa fie.

Eu, impreuna cu colegii mei am demonstrat ca nu suntem demni de ceea ce inseamna Steaua, emblema, palmares, istorie, am demonstrat ca nu putem fi la acelasi nivel cu voi.

Sper ca tot ce meritati voi sa se intample in viitorul cel mai apropiat, sa va puteti urca pe garduri pe prima scena fotbalistica, sa sarbatoriti titluri si calificari europene, asa cum v-a obisnuit Steaua, clubul vostru drag. Orice s-ar spune am Steaua in suflet, la fel ca voi si voi fi prezent la meciurile Stelei, cu sufletul.

Doar voi veti duce Steaua acolo unde-i este locul.

In seara asta am incasat tot ce aveam de incasat, dar voi ramane cu capul sus pentru ca am imbracat tricoul celei mai titrate echipe din Romania. Tot binele pentru voi si Steaua. Cu lacrimi in ochi va cer scuze!”, a fost mesajul lui Alin Predescu.



Jucatorii adusi de Oprita la Steaua

Ovidiu Morariu (29 de ani, fundas) - ultima data la Metalurgistul Cugir

Sergiu Razvan Bactar (23 de ani, fundas) - ultima data la Scolar Resita

Marian Neagu (27 de ani, mijlocas) - ultima data la CS Balotesti

Rares Enceanu (24 de ani, mijlocas) - ultima data la FC Arges

Liviu Bajenaru (36 de ani, mijlocas) - ultima data la Turnu Magurele

Robert Elek (31 de ani, atacant) - ultima data la Sportul Snagov