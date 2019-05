Prima imagine cu stelistul atacat! "Am mancat iaurt cu paiul" Ce ii raspunde agresorului sau! "E legitima aparare? O sa depun plangere la politie!"

Meciul Victoria Bucuresti - CSA Steaua Bucuresti a fost plin de incidente.

Partida jucata de trupa lui Marius Lacatus a fost umbrita de un eveniment nefericit. In minutul 35 s-au incins spiritele si jucatorii s-au luat la bataie la centrul terenului. Fotbalistul cel mai sifonat a fost stelistul Mihai Cosmin, cel care a fost lovit cu pumnii in figura de Razvan Deaconu.

Jucatorul de la Victoria Bucuresti a fost luat de politie pentru a oferi o declaratie despre cele intamplate. Mihai Cosmin a fost deranjat de mesajul transmis de agresorul sau in presa.

"S-a intamplat exact cum se vede pe filmare. L-am impins pe un jucator care il lovise pe Predescu, apoi el a venit si m-a lovit cu pumnii in fata. Nu m-as fi asteptat niciodata la asa ceva. Acum nu ma mai doare asa de tare, insa sunt umflat. N-am putut manca altceva decat un iaurt cu paiul, asta e cea mai mare problema acum. Am inteles ca trebuie sa ma operez la pomete, e osul deplasat, dar nu o sa fie o operatie complicata. Voi ramane cu o cicatrice", a spus Mihai Cosmin pentru ProSport.

Elevul lui Marius Lacatus a decis sa mearga mai departe si sa depuna plangere impotriva agresorului sau, Razvan Deaconu. Stelistul a fost deranjat de mesajul transmis de jucatorul de la Victoria: "Dupa ce ies din spital, voi depune o plangere la politie impotriva lui, m-am consultat si cu parintii mei. Nu e normal sa se intample asta, nu conteaza ca e liga a patra. Am vazut ca el vorbeste despre legitima aparare...A fost impins si a lovit cu pumnii in figura. E legitima aparare?", a declarat Cosmin.

Razvan Deaconu: "A fost o reactie involuntara"

"Imi pare sincer rau pentru conflictul avut la meciul cu CSA Steaua. Imi cer scuze public fata de familia jucatorului si fata de Mihai Cosmin, pe care il stimez ca fotbalist si cu care nu am nimic personal.

Totul a degenerat in momentul in care rivalii m-au agresat fizic in urma unui meleu. Fiin 5-6 jucatori de la CSA in jurul meu, am avut o reactie involuntara, in legitima aparare. Regret cele intamplate", a spus Razvan Deaconu pentru Gazeta Sporturilor.

Elevul lui Marius Lacatus a ajuns la spital, avand fractura de pomete si fractura orbitala.

