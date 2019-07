A refuzat AJAX pentru ca era indragostit de Steaua! Dezvaluirile incredibile ale lui Hagi: "Iubea Steaua prea tare, e din Berceni!"

A fost omul numarul 1 de la Viitorul in pregatiri. A inceput sezonul in forta cu doua goluri in poarta lui Dinamo si viseaza sa revina la cel mai inalt nivel.

Gabi Iancu e unul dintre cele mai surprinzatoare transferuri facute de Hagi in aceasta vara. Atacantul de 25 de ani si-a schimbat complet atitudinea, iar Hagi e convins ca va fi printre vedetele sezonului in Liga 1. Hagi a dezvaluit ca Iancu i-a impresionat pe scouterii lui Ajax inainte sa ajunga la Steaua, in 2013. A refuzat sa mearga la Amsterdam pentru ca era indragostit de ros-albastri. Transferat cu 500 000 de euro de Becali, Iancu n-a confirmat insa asteptarile.

"Gabi arata bine, m-a surprins cum arata fizic. E unul dintre cei mai buni din Romania. A fost singurul jucator al meu din Academie care a fost dorit de Ajax. El a iubit prea mult Steaua si a semnat cu Steaua, era din Berceni. E constient de greselile pe care le-a facut. Acum ii invata pe cei mici ce trebuie sa faca, sa fie seriosi. N-am niciun dubiu, e foarte bun", a spus Hagi.