SPECIAL | A dat 80 de goluri pentru Steaua in ultimii doi ani, dar si-a incheiat aventura batut si dat afara! Predescu s-a facut patron de cafenea si vrea sa-si cumpere echipa in liga a patra!

Alin Andrei Predescu (23 de ani) a dat peste 80 de goluri pentru CSA Steaua in ultimii doi ani. Chiar si asa, formatia Armatei nu a reusit sa promoveze din liga a patra in cea de-a treia. Acum, Predescu a fost dat afara.

Andrei Predescu a fost golgheterul Stelei Armatei in ultimii doi ani. Stelist convins, el si-a vazut visul indeplinit in momentul in care a devenit jucator al formatiei ros-albastre. Dupa doi ani in care a marcat peste 80 de goluri, acesta a trait insa o mare deziluzie. El si-a incheiat aventura in Ghencea agresat de un grup de ultrasi, care l-au considerat vinovat pentru ratarea promovarii, si dat afara de conducere.

Predescu nu mai are acum echipa si spune ca viitorul sau in fotbal se afla sub semnul intrebarii. El spune ca intentioneaza sa cumpere actiuni la o echipa din liga a patra. Pana atunci, atacantul de 23 de ani face cafele in propriul local. El a devenit patron de mini-afacere.

SPECIAL | Interviu Andrei Predescu: "Scarita de pe Giulesti, cea mai frumoasa amintire"

Andrei Predescu a vorbit intr-un interviu acordat ProTV si www.sport.ro

"Au fost doi ani frumosi din punctul meu de vedere. Desi am jucat in liga a patra, am acumulat mai multa experienta sportiva decat in restul anilor. Steaua a fost un capitol frumos din viata mea si nu voi uita niciodata. Regret ca nu am putut contribui mai mult pentru promovarea echipei, le urez succes pe viitor.



Nu am tinut evidenta golurilor. Nu am considerat neaparat ca golurile mele sunt cele mai importante. Obiectivul principal a fost promovarea echipe, care din pacate nu s-a indeplinit. Al doilea obiectiv a fost sa ma maturizez, ceea ce cred ca am reusit. M-am dezvoltat ca om in acesti doi ani.

Cea mai frumoasa amintire ramane scarita de pe Giulesti, contra Rapidului. A fost momentul in care m-am simtit fotbalist cu adevarat. Din pacate, ei au fost mai buni ca noi atunci.

Au fost multi oameni care m-au sustinut in tot acest timp si ii voi iubi neconditionat pe acestia. In continuare ma voi intalni cu ei si voi ramane prietenul lor. O alta parte, mica, m-a contestat dupa ratarea promovarii. Am fost injurat, ba chiar agresat... Asta este. Eu sunt impacat din toate punctele de vedere cu gandul ca am dat tot ce am avut mai bun.



Nu ma asteptam sa fiu dat afara, consider ca in acesti doi ani am fost un jucator de baza, care si-a ajutat echipa de fiecare data. Dar nu pot contesta aceasta decizie a conducerii tehnice si administrative. Fiecare om aflat in conducerea unui club are puterea de decizie. Eu am acceptat si am semnat rezilierea.

Am facut doar doua antrenamente cu Daniel Oprita, imi placea foarte mult filosofia lui despre fotbal, aveam o speranta mare ca Steaua va putea sa promoveze alaturi de el", a spus Andrei Predescu pentru ProTV si www.sport.ro

SPECIAL | Andrei Predescu, de la CSA Steaua la facut cafele

"Dupa 14-15 ani de munca, e foarte greu sa te trezesti dimineata si sa stii ca nu ai antrenament. Am multe ganduri in momentul de fata si nu ascund ca ma gandesc serios sa cumpar actiuni la o echipa de liga a patra si sa incerc sa o iau de jos. Cu fortele mele si cu banii mei adusi de acasa mi-ar placea sa iau o echipa in liga a patra si sa o ajut.

Eu vreau sa joc fotbal, am grupul meu de prieteni, suntem jucatori care nu am spus ultimul cuvant in fotbal. Acum, vom vedea ce se va intampla. Trebuie sa analizam foarte bine situatia, trebuie sa ne gandim bine. Daca plecam impreuna la drum, trebuie sa fim siguri de ce avem de facut. Suntem jucatori de 23-24 de ani si nu ne mai permitem sa pierdem ani. Acum nu mai pierdem ani din cariera fotbalistica, ci din viata. Pentru ca in timpul asta putem sa facem altceva, sa muncim, sa ne facem niste afaceri, sa ne gandim la familiile noastre.

Eu acum am o mica cafenea, incerc sa am grija. Am inceput sa ma maturizez, ma responsabilizez, e important sa te gandesti la viitor.

Am facut prima cafea dupa ce am luat aceasta cafenea. La 7 dimineata aveam cafeneaua plina si niciun angajat. A trebuit sa ma descurc, am invatat", a mai spus el.