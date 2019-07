CSA Steaua ataca promovarea cu fosti jucatori de la FCSB! Un alt jucator care a evoluat pentru FCSB a semnat astazi cu Steaua Armatei! Cine vine sub comanda lui Oprita

Dupa ce l-au adus pe Rares Enceanu, care a jucat in trecut pentru FCSB, CSA Steaua a mai adus un jucator care a evoluat in trecut pentru echipa lui Becali. Este vorba de Sebastian Chitosca, jucator care a fost transferat in 2016 la FCSB de la Ceahlaul Piatra Neamt, moment in care cota sa era de 500.000 de euro, potrivit transfermarkt.com

Sebastian Chitosca (26 ani) este un mijlocas care s-a remarcat la Ceahlaul Piatra Neamt, echipa care a evoluat in primele doua ligii, pana ca echipa sa se desfiinteze. A mai evoluat si pentru FCSB, FC Voluntari, FC Brasov, FC Botosani si U Cluj.

Pe langa Chitosca, CSA Steaua a mai adus doi jucatori, pe Cristian Danalache de la Sportul Snagov si Ovidiu Marin de la Concordia Chiajna.

Lotul complet



Portari: Horia Iancu, Mihai Placinta

Fundasi: Stefan Paduret, Mihai Zamfir, Victor Manu, Ovidiu Morariu (Metalurgistul Cugir), Sergiu Razvan Bactar (Scolar Resita)

Mijlocasi: Cosmin Mihai, Alexandru Aldea, Florin Rasdan, Adrian Ilie, Marin Neagu (CS Balotesti), Rares Enceanu (FC Arges), Liviu Bajenaru( Turris Turnu Magurele), Ovidiu Marin(Concordia Chiajna), Sebastian Chitosca (Universitatea Cluj)

Atacanti: Alin Robu, Robert Elek (Sportul Snagov), Cristian Danalache (Sportul Snagov)

In lotul celor de le CSA Steaua nu se mai afla Alin Predescu si Lucas Caetano, jucatori care au plecat in aceasta vara.