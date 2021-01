Ogararu, ATACAT de catre Gheorghe Mustata! "A uitat ca a fost platit de Gigi Becali!" Ce a spus despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea

George Ogararu a sustinut saptamana trecuta ca FCSB nu va putea evolua pe noua arena din Ghencea.

Stadionul a fost preluat de catre "militari", dar primul meci pe arena de 100 de milioane de euro ar putea sa se joace in vara anului 2021. Fostul jucator al Stelei, George Ogararu, a sustinut ca atata timp cand intre FCSB si CSA exista un conflict juridic, echipa patronata de Gigi Becali nu va putea evolua pe stadionul din Ghencea.

Chiar si asa, liderul galeriei FCSB, Gheorghe Mustata, sustine ca echipa din Liga 1 ar putea evolua pe noua arena si i-a amintit lui Ogararu ca a fost platit de Gigi Becali.

"Il respectam pe domnul Ogararu. A jucat la Steaua, este stelist, dar ma surprinde… a uitat ca a fost platit de Gigi Becali. Ce face e de inteles, isi apara postul, isi lauda sefii, e job-ul lui. Dar, ce trebuie sa stie toata lumea, inclusiv George Ogararu, este ca zeci de avocati ne-au spus ca nu are nicio legatura faptul ca ar exista procese intre noi si CSA si asta sa ne impiedice sa jucam in Ghencea. Nici vorba de asa ceva.

Pai, Gigi Becali avea proces cu CSA si avea contract si juca acolo. Ce lumea a uitat asta? Platea cat toate cluburile la un loc si juca acolo, chiar daca incepuse deja procesul. Ei nu stiu cum sa mai apara in presa si au aruncat vrajeala asta ieftina. Nu are nicio legatura! Si ii mai asigur pe toti ca in demersurile noastre aveam toata sustinerea clubului, nu facem nimic fara sustinerea clubului", a spus Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1.