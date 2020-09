Alex Bourceanu a dat verdictul clar si raspicat in conflictul FCSB si CSA: "Am jucat la echipa pe care a patronat-o Gigi Becali"

Alex Bourceanu a explicat pentru care dintre cele doua echipe a evoluat in cariera sa.

Alexandru Bourceanu (35 de ani) s-a retras din activitatea de fotbalist in iarna anului trecut dupa ce a imbracat ultima data tricoul formatiei Gloria Buzau. Fostul mijlocas nu vrea sa lase fotbalul la o parte si isi doreste sa devina in cel mai scurt timp antrenor.

Bourceanu a evoluat in cariera sa la echipe precum Dunarea Galati, Otelul Galati, Poli Timisoara, FCSB, Arsenal Tula, Trabzonspor, Dunarea Calarasi si SCM Gloria Buzau.

Cea mai importanta perioada din cariera sa a petrecut-o la FCSB, acolo unde, alaturi de ros-albastrii a reusit sa cucereasca trei titluri de campion, o Cupa Romaniei si o Supercupa.

Intrebat daca a evoluat pentru CSA sau FCSB, Bourceanu a raspuns foarte ferm: "Am jucat la echipa pe care a patronat-o Gigi Becali".

De asemenea, fostul fotbalist a mentionat si care sunt planurile sale de viitor:

"Cred ca ce am invatat in cariera mea de jucator e mult mai putin decat ce am invatat in ultimele luni. Vad foarte diferit fotbalul acum decat cum il vedeam acum cateva luni. Am multe idei, multe dintre ele sunt contradictorii.

Sigur, imi plac antrenorii mari. Vreau sa fiu cu totul altfel decat eram ca jucator. Asta sunt motivat sa fac si cred ca e un lucru pe care l-as putea face cel mai bine. N-am fost niciodata un tip dur. Am fost doar foarte energic", a declarat Alex Bourceaunu pentru Telekom Sport.