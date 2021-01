Ce raspuns a dat George Ogararu cand a fost intrebat pentru ce echipa a evoluat: "Am jucat doar cu Steaua pe piept!"

George Ogararu a acceptat sa devina managerul celor de la CSA Steaua si a dezvaluit de ce a ales sa alature proiectului echipei din Liga 3.

Fostul fundas a recunoscut ca isi doreste ca echipa "militarilor" sa ajunga in primul esalon al fotbalului romanesc. Ogararu a recunoscut ca actuala forma de organizare a echipei trebuie schimbata si ca deja se cauta solutii pentru a modifica acest aspect. De asemenea, cand a fost intrebat pentru ce echipa a evoluat, el a raspuns ca a jucat doar cu Steaua pe piept.

"Am ales sa revin la Steaua pentru ca am cautat un proiect greu si l-am ales pe cel mai greu. Eu am jucat la Steaua. Am crescut aici, am inceput fotbalul in Ghencea, la 8 ani. Am jucat doar cu Steaua pe piept.

E proiectul cel mai aproape de inima mea. Imi doresc foarte mult sa pot influenta in bine tot ce se intampla acolo si imi doresc ca aceasta echipa sa ajunga acolo unde a fost, unde a creat bucurie.

Trebuie sa creem cadrul necesar pentru a forma jucatori. Anul acesta e un buget mai dificil pentru ca a venit stadionul si trebuie utilat si mobilat. O mare suma din bugetul CSA merge catre stadion. CSA inseamna 42 de sectii sportive, toata lumea trebuie sa faca un efort", a declarat George Ogararu la DigiSport.

Actuala forma de conducere a echipei se afla sub comanda Ministerului Apararii, iar fostul jucator al Stelei nu crede ca echipa poate promova in esaloanele superioare ale fotbalului romanesc sub actuala organizare.

"In momentul de fata trebuie sa se schimbe forma de organizare, daca domnul Talpan stie mai multe... Speta legala eu nu o cunosc si nici nu vreau sa vorbesc despre aspectul acesta. Se doreste sa se gaseasca o forma pentru a merge pana la capat.

Am avut doar 5 zile de vacanta, in rest doar intalniri, tocmai pentru a intelege cum functioneaza acest club. Ne dorim in cel mai scurt timp sa gasim aceasta solutie", a povestit Ogararu.

Tweet FCSB ogararu CSA Citeste si: