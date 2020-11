Inca o lovitura pentru Gigi Becali! George Ogararu revine in Ghencea! Comandantul CSA, a facut anuntul: "El va avea ultimul cuvant!"

George Ogararu se va intoarce in Ghenceaa pentru a ocupa o functie de conducator.

Dupa ce fostul fundas al Stelei si comandantul CSA s-au inatalnit pentru a discuta despre evolutia sectiei de fotbal de la club, Madalin Hincu a confirmat acordul dintre cele doua parti. Hincu a confirmat si care sunt atributiile lui Ogararu.

George Ogararu va avea functia de manager al sectiei de fotbal si se va ocupa de Centrul de Copii si Juniori, dupa modelul clubului Ajax. Fostul jucator al Stelei a evoluat 4 ani la echipa olandeza si alti doi a ocupat functia de antrenor si asistent in cadrul grupelor de juniori. Madalin Hincu a precizat ca Ogararu va incepe treaba cat mai repede.

"Eu sper ca va incepe la 1 decembrie. George Ogararu va fi un manager al intregii sectii de fotbal. Se va ocupa de Centrul de Copii si Juniori, echipa mare si tot ce inseamna baza sportiva de fotbal.

El va avea un rol de manager pe toata disciplina fotbal, de la intrarea copilului in clubul Steaua si pana la iesirea acestuia. Va avea ultimul cuvant, de comun acord cu antrenorul principal", a spus Madalin Hincu in cadrul emisiunii 'Natiunea Stelista'.

Mai mult de atat, fostul fundas roman i-a oferit deja comandantului CSA un plan de dezvoltare pentru sectia de fotbal din cadrul echipei din Liga 3 si s-a aratat incantat de noua colaborare.

"Ma bucur ca am reluat discutiile si am raspuns prezent solicitarii domnului comandant, dimineata. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial, pe care l-am si lasat pe biroul domnului comandant si ma bucur de intentia dansului de a ma aduce alaturi de club.

Ideile mele sunt de dezvoltare a Academiei, cat si a echipei principale, si de a aduce un plus de calitate. O relatie mai apropiata cu suporterii si o prezenta mai vizibila in spatiul public", a declarat George Ogararu pentru Steaua TV in urma cu cateva zile.

