Deși fotbalul românesc este recunoscut pentru cantitatea imensă de talent irosită, rar se vede o cădere ca cea suferită de Octavian Popescu.



Putea ajunge la Benfica Lisabona pentru 9 milioane de euro

În 2022, când acesta se impusese în primul "11" al FCSB și fusese convocat la echipa națională de seniori, Benfica Lisabona a făcut o ofertă de 9 milioane de euro. "Gigi visa 20-30 de milioane de euro. A avut ocazia să ia 9 milioane pe Octavian Popescu de la Benfica, dar el visa mai mult", a dezvăluit Ioan Becali, impresarul fotbalistului.



S-a scris că extrema a mai fost urmărită de cluburi importante europene, precum FC Barcelona, Bayern Munchen, Atletico Madrid, Benfica Lisabona, Juventus, AS Roma, Fiorentina, Bologna, Beșiktaș și FC Luzern, dar evoluțiile inconstante au făcut ca interesul pentru el să dispară, iar recent împrumutul acestuia la Al-Okhdood, ocupanta locului al 17-lea în Saudi Pro League, să fie refuzat de Marius Șumudică. "E exclus să vină. N-am avut nicio discuție personală cu Gigi despre Tavi Popescu. Eu mi l-aș fi dorit pe Mamadou Thiam", a declarat antrenorul român.



De asemenea, cota acestuia pe site-ul transfermarkt.com a scăzut de la 4 milioane de euro (iunie 2022) la doar 850.000 de euro (ianuarie 2026).



Tavi Popescu se trage dintr-o familie de fotbaliști

Octavian Popescu (23 de ani) este născut la Târgoviște, dar a crescut în comuna Nucet, la 20 de kilometri distanță. Se trage dintr-o familie de fotbaliști. Este fiul fostului fotbalist Beniamin Popescu, fost mijlocaș la FCM Târgoviște, Cimentul Fieni și Jiul Petroșani. Mai are trei frați și două surori, iar Daniel Popescu, care este cu cinci ani mai mic, este legitimat Urban Titu. A fost numit după unchiul său, Octavian Popescu I, care a evoluat la CS Târgoviște, Oțelul Galați, Poli Timișoara și Universitatea Craiova, făcând parte din echipa oltenilor de la jumătate anilor '80, alături de Lung, Ștefănescu, Cămătaru și Cârțu.



Tavi s-a format la juniorii cluburilor Urban Titu, Grupul Școlar Agricol Nucet, Academia Regal Sport / Atletico Madrid București, ACS Centrul de Performanţă Rapid Bucureşti, CSU Craiova și Academia FCSB. În 2020, a debutat la echipa de seniori a FCSB, în ultimele șase sezoane strângând 207 meciuri și 25 de goluri.



Are selecții pentru România U21 (19 meciuri, 2 goluri / prezențe la Euro 2021 și Euro 2023), România Olympic (2 meciuri / FCSB i-a refuzat prezența la JO 2020) și naționala de seniori (7 meciuri). Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și mijlocaș ofensiv. Are 22 de prezențe în acest sezon pentru FCSB, acumulând doar 794 minute, timp în care a dat două pase decisive.



