Discuțiile despre plecarea lui Tavi Popescu la Al Okhdood, formația preluată de Marius Șumudică, au stârnit reacții imediate în fotbalul românesc. Gigi Becali a dezvăluit că este dispus să renunțe la „perla” sa pentru o sumă modică pentru un împrumut pe șase luni.



Basarab Panduru este de părere că Tavi Popescu este cel care are nevoie disperată de această schimbare de peisaj, fiind blocat la FCSB, în timp ce pentru Șumudică, aflat acum în lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, aducerea unui jucător ieșit din formă reprezintă un risc.



„Tu îl ajuți pe Tavi, nu el pe tine”



„Cred că dacă îl ia Şumudică pe Octavian Popescu, vrea să-l bage. E bine să-l vrea un antrenor, dă cineva un milion-două pe tine. Pentru astea 6 luni cu Şumudică ar fi bine pentru el. Cred că e bine pentru el să se ducă. Cred ca îi întinde o mână de ajutor Şumudică în momentul ăsta.



Şumudică îl ajută pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe Şumudică. Speranţa e că eşti în Arabia Saudită, poţi să iei un jucător. M-am uitat peste lot, valorează 10 milioane de euro. Tu îl ajuţi pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe tine”, a spus Basarab Panduru, la Primasport.



Contextul este unul complicat pentru antrenorul român. Al Okhdood ocupă penultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită, având acumulate doar 5 puncte după 12 etape scurse din acest sezon.



De cealaltă parte, Tavi Popescu traversează o criză de formă prelungită. Ajuns la 207 meciuri în tricoul roș-albastru, extrema stângă nu a reușit să marcheze niciun gol în cele 22 de partide disputate în actuala stagiune, reușind doar două pase decisive. În ultimele sezoane, cota sa de piață a scăzut constant, ajungând la 850.000 de euro.

