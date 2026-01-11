Oficialul roș-albaștrilor a transmis ferm că „perla” lui Gigi Becali va rămâne o soluție pentru primul 11 doar dacă va confirma prin muncă și evoluții constante forma bună arătată recent în amicalul cu Beșiktaș.



Discuțiile despre plecarea lui Tavi Popescu (23 de ani) în zona Golfului s-au stins rapid. Deși Gigi Becali lăsase de înțeles la începutul săptămânii că ar fi deschis unei cedări temporare către noua formație a lui Marius Șumudică, pista a fost blocată chiar de antrenorul român. În acest context, Mihai Stoica a intervenit la PrimaSport pentru a clarifica statutul fotbalistului la campioana României.



Oficialul bucureștenilor a subliniat că singura cale pentru ca extrema stângă să își recapete statutul de titular incontestabil este seriozitatea la antrenamente. Stoica a evidențiat prestația solidă a lui Popescu din partida de pregătire cu Beșiktaș drept un posibil punct de cotitură pentru a doua parte a sezonului.



„Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine. E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă”, a spus Mihai Stoica.



Cota lui Tavi s-a prăbușit dramatic



Pentru Octavian Popescu, returul acestui sezon este crucial. Fotbalistul traversează o criză prelungită de formă, cifrele sale fiind îngrijorătoare pentru un jucător de profil ofensiv. În actuala stagiune, el a bifat 22 de apariții pentru FCSB fără să marcheze vreun gol, reușind doar două pase decisive.



Ineficacitatea din ultimii ani s-a reflectat și în cota sa de piață. Dacă în 2022 era evaluat la 4 milioane de euro, site-urile de specialitate îl cotează în prezent, în ianuarie 2026, la doar 850.000 de euro.

