Perioada de mercato din această iarnă este extrem de agitată la Londra, unde Tottenham încearcă să redreseze corabia pentru partea a doua a sezonului. După o serie de rezultate slabe, antrenorul Thomas Frank a primit credit suplimentar din partea conducerii abia după victoria recentă din Champions League împotriva Borussiei Dortmund (2-0), dar presiunea rămâne uriașă. În acest context tensionat, Radu Drăgușin a devenit una dintre piesele de care clubul încearcă să se dispenseze rapid.



Fundașul central român a revenit recent după o accidentare teribilă la ligamente care l-a ținut pe bară aproape un an. Deși a fost inclus în lot în ultima vreme, Drăgușin a prins doar cinci minute pe teren, pe finalul partidei cu Crystal Palace din decembrie și un minut cu Burnley. Dorința sa de a juca constant este evidentă, iar interesul din Serie A nu a lipsit, AS Roma și Napoli monitorizând situația sa. Totuși, ultima mutare a londonezilor a vizat o altă forță a Italiei.



Allegri vrea experiență, nu pariuri



Potrivit presei din Italia, Tottenham l-a propus direct pe Drăgușin la AC Milan. Antrenorul „diavolilor”, Max Allegri, caută întăriri pentru defensivă, unde îi are deja pe Koni De Winter, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori și Strahinja Pavlovic. Răspunsul Milanului nu a fost însă cel așteptat de englezi.



Oficialii italieni au luat act de propunere, dar au decis să nu avanseze discuțiile. Directorul sportiv Igli Tare, cu aprobarea lui Allegri, țintește un profil diferit: un fundaș cu mai multă experiență la nivel înalt. Principala țintă a milanezilor pentru acest final de mercato pare să fie Joe Gomez de la Liverpool, o pistă considerată mult mai sigură decât varianta românului abia revenit după o accidentare gravă.



Situația lui Drăgușin la Tottenham devine critică. Thomas Frank nu îl include în planurile sale tactice, notează sursa citată, iar clubul pare dispus să renunțe la o parte din pretențiile financiare doar pentru a scăpa de salariul său consistent, de 85.000 de lire sterline brut pe săptămână. Sursele indică faptul că șefii lui Tottenham sunt gata să ofere o reducere de 5 milioane de euro oricărei echipe dispuse să îl transfere definitiv, o mișcare ce trădează disperarea conducerii de a elibera bugetul salarial.

