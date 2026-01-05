Patronul FCSB a dezvăluit că a acceptat o sumă modică, de doar 150.000 de euro, pentru a-și ajuta prietenul și pentru a încerca să relanseze cariera „perlei” sale în Arabia Saudită.



Finanțatorul campioanei României a răspuns pozitiv solicitării venite din partea lui Marius Șumudică, imediat după ce tehnicianul a semnat contractul cu gruparea saudită. Discuțiile au fost purtate prin intermediul impresarului Cătălin Liță, iar Becali a transmis condițiile clare pentru mutarea care s-ar putea perfecta chiar în aceste zile.



Deși în trecut visa la zeci de milioane de euro în schimbul extremei stânga, latifundiarul din Pipera a redus drastic pretențiile financiare, mizând pe capacitatea lui Șumudică de a-l revitaliza pe fotbalist. Miza lui Becali rămâne una pe termen lung: speranța că o evoluție bună în Golf îi va crește din nou cota lui Popescu.



„Am încredere în Șumi că poate să-l facă”



„M-a sunat «Pantera», Cătălin Liță. Bine, mă, să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească și cu el, dacă vrea să meargă. Să-l ia până în vară, 6 luni. Nu m-am lămurit, dar poate îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane.



Am încredere în Șumi că poate să-l facă. Am aflat eu ce a făcut, dar nu stau acum să spun. Anturajul. Acum sunt 3 persoane cu care nu mai are voie nici la telefon să vorbească. Foarte periculoase acele persoane. Nu sunt lucruri grave, dar care afectează fotbalului. A zis (n.r.- Șumudică) că are încredere în Popescu, bandă stângă. Am cerut 150.000 împrumut, 20 de mii să-i dea lui. Acolo, Guvernul îți dă 30 de milioane, dar dacă-i cheltui pe ăia, nu mai ai alții”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



În acest moment, singurul pas rămas pentru oficializarea mutării este acordul jucătorului, care ar urma să încaseze un salariu de 20.000 de euro pe durata șederii în Arabia Saudită.