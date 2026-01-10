La începutul acestei săptămâni, Gigi Becali transmitea că este dispus să îl cedeze pe Octavian Popescu la Al Okhdood, noua echipă a lui Marius Șumudică, sub formă de împrumut. Ulterior, antrenorul român a transmis că nu se gândește să transfere jucători din țară în Arabia Saudită.



Mihai Stoica: "Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace"

Octavian Popescu a jucat vineri în amicalul dintre FCSB și Beșiktaș, scor 1-2, iar extrema a pasat decisiv la golul lui Mamadou Thiam. După meci, Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Tavi.



"Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.

E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Marius Șumudică: ”Nu facem niciun transfer din România!”

Șumudică va avea o misiune dificilă în Arabia Saudită, iar obiectivul său este salvarea de la retrogradare. Antrenorul a recunoscut că Al-Okhdood are nevoie de întăriri și chiar a vorbit cu cei din conducerea clubului pentru a face trei transferuri în această iarnă.

Cu toate acestea, Șumudică a spus că însă că nu are de gând să transfere niciun jucător din România, astfel că Octavian Popescu rămâne cel puțin pentru moment la FCSB.

”Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a spus Șumudică, conform Fanatik.

