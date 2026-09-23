O să ia și pielea de pe el! Suma pe care riscă să o plătească Reghecampf după ce a fugit la FCSB

O să ia și pielea de pe el! Suma pe care riscă să o plătească Reghecampf după ce a fugit la FCSB Fotbal intern
Amir Kiarash
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Tehnicianul de 51 de ani are un „talent“ remarcabil de a crea litigii cu fostele sale echipe.

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Laurentiu ReghecampfFCSBEsperance
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Laurențiu Reghecampf a plecat cu scandal de la ultima sa echipă din România, Universitatea Craiova, iar acum Gigi Becali urmează să-i stingă litigiul pierdut, achitând suma de 170,000 de euro către Mihai Rotaru.

Fără acest gest al latifundiarului din Pipera, ﻿„Reghe“ n-ar fi avut dreptul să antreneze în Superliga noastră acum. După o asemenea poveste, în care și-a găsit salvarea în patronul roș-albaștrilor, te-ai fi așteptat ca Reghecampf să sufle și-n iaurt. Ca să nu mai ajungă într-o asemenea situație, pe viitor. Nici vorba de așa ceva! La cum se derulează povestea despărțirii sale de Esperance Tunis, sunt șanse mari ca antrenorul român să se aleagă cu un nou litigiu. Pe care să-l și piardă!

Laurențiu Reghecampf

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Dezvăluirea arabilor: Reghecampf riscă să plătească despăgubiri de 600.000 de dolari

Având în vedere că, în urma întâlnirii Reghecampf - Hamdi Meddeb, președintele clubului tunisian, părțile n-au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă, arabii s-au pus pe treabă! Și au început să întocmească dosarul, cu probe solide, prin care să-l dea pe „Reghe“ la judecată, la FIFA. Ar fi un al doilea litigiu Reghecampf – Esperance, după povestea controversată a despărțirii din martie 2025. Atunci, câștig de cauză a avut antrenorul român. Acum, la cum arată situația, tehnicianul de 51 de ani e cel care trebuie să-și facă griji.

Esperance își bazează dosarul împotriva lui Reghecampf pe două aspecte principale. Primul: românul a negociat cu un alt club, FCSB, deși era sub contract și n-avea acceptul șefilor săi de a discuta cu o altă grupare. Apoi, foarte grav, Reghecampf a lipsit de la plecarea echipei în cantonmentul de la Ayn Darahim, deși nu s-a semnat rezilierea contractului cu Esperance. Așadar, românul și-a încălcat sarcinile de serviciu.

Pornind de aici, clubul Esperance va solicita, la FIFA, ca „Reghe“ să plătească, integral, contravaloarea contractului său până la data de 30 iunie 2027. Ceea ce înseamnă 600,000 de dolari, în condițiile în care salariul lunar al antrenorului era de 50,000, iar acordul său cu Esperance a intrat în vigoare în iunie 2026.

Arabii insistă: „Vom merge sută la sută la FIFA“

O sursă din interiorul clubului Esperance a dezvăluit în presa locală că sunt șanse minime ca oficialii formației tunisiene să ajungă la un acord cu Reghecampf pentru o reziliere a contractului pe cale amiabilă.

„Vom merge sută la sută la FIFA. Am vorbit cu avocații clubului care ne-au dat asigurări că avem un caz solid împotriva antrenorului român, iar FIFA ne va da câștig de cauză“, a transmis oficialul celor de la Esperance. Acesta a dezvăluit că, tot la recomandarea avocaților, marți, un comisar juridic a fost chemat la plecarea echipei în cantonamentul de la Ayn Darahim, pentru a consemna absența lui Reghecampf. Raportul întocmit, în ceea ce privește refuzul românului de a se prezenta la locul de muncă, va fi inclus în dosarul care va fi depus la FIFA.

Potrivit presei arabe, tot ce s-a întâmplat de marți încoace demonstrează cât de hotărâți sunt cei de la Esperance de a-l da în judecată pe Reghecampf. 

„Aici, nu e vorba doar despre plecarea unui antrenor. Vorbim despre un om care și-a rupt înțelegerea unilateral și ne-a adus prejudicii sportive și de imagine“, a spus același oficial de la Esperance, sub protecția anonimatului, în presa locală.

  • În primul său mandat, la Esperance, între noiembrie 2024 – martie 2025, Laurențiu Reghecampf a cucerit Supercupa, dar a fost înlăturat, brusc, fără un motiv întemeiat, când echipa era pe val.
  • Atunci, românul a dat clubul în judecată și și-a recuperat drepturile financiare, integral. Acum, în acest al doilea mandat, „Reghe“ a stat pe bancă în patru meciuri, toate în campionat, înregistrând trei victorii și o înfrângere.
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