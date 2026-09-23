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Tottenham, fosta echipă a lui Radu Drăgușin, a rămas fără victorie și după etapa a 5-a de Premier League, iar cel mai recent meci a avut loc în compania formației Aston Villa, contra căreia a cedat cu 2-3.

Elevii lui Roberto De Zerbi au obținut doar două puncte în primele cinci meciuri și au intrat în istoria clubului cu un record negativ. Tottenham nu a marcat niciun gol în primele patru partide ale unui sezon de campionat, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria formației.

Mauro Icardi, la Tottenham? Atacantul poate ajunge în Premier League

Conducerea nu știe ce să facă pentru a redresa situația. Roberto De Zerbi ar putea să fie demis, nefiind sigur câtă încredere mai are din partea ”oamenilor de sus”, dar în aceste zile se vorbește despre posibilitatea ca Tottenham să aducă un fotbalist foarte important.

Aparent, este în plan aducerea lui Mauro Icardi, care în acest moment este fără contract! El s-a despărțit de Galatasaray în iulie, iar la ora actuală nu are angajament.

În patru sezoane la Istanbul, Icardi a înscris 77 de goluri în 134 meciuri oficiale și a contribuit la câștigarea a cinci trofee. În același timp, a și oferit 25 de pase decisive, dar nu a semnat prelungirea cu clubul din ”Țara Semilunei” și este în căutare de nou acord.

Mauro Icardi e dorit de Tottenham după plecarea de la Galatasaray

Conform presei din Turcia, conducerea clubului Galatasaray i-a oferit o propunere de doi ani, până în 2028, dar salariul anual ar fi scăzut de la 10 milioane de euro la 5 milioane de euro, ceea ce îl determina pe Icardi să ia în considerare plecarea, lucru care s-a și întâmplat.

Tottenham vrea să îl legitimeze, fiind convinsă că un atacant precum Mauro Icardi ar putea să aducă un plus în atac, dar și per total, la nivelul evoluțiilor echipei și al rezultatelor din Premier League, din cel mai puternic campionat din lume.