Astăzi, de la ora 16:00, Răzvan Raț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Cristi Pulhac despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Fostul fundaș stânga al lui Dinamo a susținut că se aștepta ca Drăguș să i se alăture fostei campioane, deoarece nu a avea o situație bună la Trabzonspor, iar oferta de la FCSB a fost foarte bună pentru nivelul Superligii.

„Eu într-un fel mă așteptam să vină la un moment dat, pentru că situația lui acolo nu era deloc bună.

Pierdea și foarte mult. Eu nu cred că mai juca și eu știu că avea nevoie și de clauza de reziliere, pentru că sunt niște bani de luat. Am înțeles că s-au înțeles.

A renunțat și el niște bani, plus i s-a promis din partea asta un contract pentru Superliga...(n.r. - intervine Bogdan Lobonț: astronomic)”, a declarat Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE.